Madagascar i la covid-19: una emergència més

La situació d'emergència sanitària i econòmica a Madagascar per la covid-19 creix cada dia, d'ençà que es va declarar el toc de queda el 20 de març, alternant els períodes de semiconfinament amb els de confinament total de la població. Segons les dades oficials d'agost, hi ha més de 10.000 contagiats i un centenar de morts.

Els hospitals, col·lapsats, s'han reforçat amb hospitals de campanya, si bé no disposen dels equipaments necessaris. Com en la resta de països africans, les mesures de protecció i de confinament són difícils de seguir perquè la majoria de la gent és jornalera, fet que els obliga a mantenir les feines per 1-1,5 euros el dia que treballen. Però s'han imposat fortes restriccions de mobilitat i, per tant, de feina i, en conseqüència, les famílies no tenen diners per comprar aliments, ni llavors per al conreu. A Madagascar l'atur, ERTO i altres mesures socials i laborals que aquí considerem insuficients ni tan sols existeixen.

El Govern malgaix va impulsar una campanya al principi d'abril per promocionar una tisana natural feta amb artemisa que, assegurava, és un remei contra la covid-19, la qual cosa ha contribuït que bona part de la població es relaxés en les mesures de protecció en creure's immunitzats.



Què està fent Yamuna?

Des del 20 de març, Yamuna va adaptar les activitats a la realitat que es vivia: el Centre Educatiu Mandrosoa-CEM no pot fer les classes, però els professors han donat exercicis cada tres dies als alumnes fins a final de juny. S'ha fet formació en metodologia pedagògica al professorat i s'han revisat programacions. L'equip de cuina i menjador està mantenint l'hort. Es van incorporar tres menors a les famílies d'acollida, a final de març, en resposta a UNICEF per reubicar infants que vivien sols al carrers de Tana. Les noies de la formació en costura del Projecte d'Orientació de Joves van fer més de mil mascaretes per a tots els beneficiaris de Yamuna. Es mantenen les beques d'estudi del Projecte d'Orientació de Joves, els estudiants han treballat a casa i se'ls han facilitat activitats on-line. S'han ajudat beneficiaris malalts per covid-19 pel que fa a les despeses mèdiques i se'ls ha acompanyat quan han estat hospitalitzats. Durant l'agost i setembre, Yamuna proporciona kits bàsics (arròs, oli, llegums, sabó) per a les 1.153 persones directament vinculades als projectes; i en coordinació amb les autoritats locals, s'ha repartit un kit a altres famílies vulnerables de Vontovorona, poble on hi ha Yamuna.



(*) Coordinadora de l'Organització no Governamental per al Desenvolupament, Yamuna.