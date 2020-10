Mor un pacient ingressat per coronavirus a l'Hospital de Sant Andreu

Una persona que estava ingressada per coronavirus a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa va morir ahir a causa d'aquesta malaltia. Es tracta de la primera defunció que hi ha hagut en aquest centre des que té pacients ingressats per covid en aquesta segona onada de la pandèmia.

Amb aquesta defunció, l'Hospital de Sant Andreu comptabilitzava ahir, dissabte, fins a 11 persones ingressades per covid-19, una més que el dia anterior, i totes es troben a la unitat d'aïllament que s'ha habilitat per poder donar atenció a aquests pacients de forma separada de la resta.

De fet, aquesta unitat es va reobrir dijous de la setmana passada per atendre malalts de covid, i des d'aleshores, fins ahir encara no s'havia produït cap alta a domicili entre aquests pacients.

La reobertura d'aquesta unitat respon a l'increment de casos que s'ha anat observant les darreres setmanes per la intensificació dels contagis en aquesta segona onada. Són persones afectades de covid-19 que provenen d'Althaia, i que ingressen a l'Hospital de Sant Andreu per poder alliberar espai a l'Hospital de Sant Joan de Déu, on també s'ha vist incrementat el nombre de pacients que han de ser atesos i que han d'acabar ingressant perquè tenen coronavirus. Per això, aquest hospital anunciava fa uns dies l'obertura d'una segona planta d'atenció exclusiva de malalts de covid, a banda dels que s'acaben derivant a Sant Andreu. El total acumulat de pacients ingressats entre els dos centres sanitaris des de l'inici de la pandèmia, supera els 1.200.