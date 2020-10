Catalunya es tanca a casa a les nits

La Generalitat va posar en marxa ahir a la nit un toc de queda nocturn que va de les 22.00 a les 6.00 hores per intentar frenar els contagis desbocats. La pandèmia segueix sense donar treva a Catalunya, i pressiona cada vegada més el sistema sanitari (vegeu pàgina 4).

El Govern català no va perdre el temps, i va aprofitar la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat ahir mateix a la tarda de la declaració de l'estat d'alarma per part del Govern espanyol per prendre una nova i rellevant mesura per frenar la covid. El toc de queda prohibeix la mobilitat de la ciutadania durant aquesta franja horària, encara que s'estableixen excepcions com la de les persones que hagin de sortir per raons laborals, de salut o per cuidar menors d'edat o persones grans. Els establiments comercials hauran de tancar al públic a les 21 hores, a excepció de les activitats culturals, com cinemes, teatres i auditoris, que podran fer-ho una hora més tard. La restauració, que la Generalitat va tancar fa més d'una setmana, haurà de finalitzar a les 22 hores el servei de lliurament a domicili o de lliurament al local, hora que va aclarir una estona més tard a Twitter el conseller Ramon Tremosa.

Les activitats culturals es podran desenvolupar fins a les 22.00 hores i els assistents podran moure's pel carrer durant el «temps imprescindible» per tornar als seus domicilis, encara que la Generalitat aconsella als ciutadans que guardin les entrades que demostrin que surten d'un esdeveniment cultural.

Més de mil agents del cos de Mossos d'Esquadra actuen ja des d'anit per informar de les restriccions, si bé la policia catalana no va sancionar ahir per l'incompliment del toc de queda, atesa la urgència amb què havia estat dictada la mesura.

En roda de premsa per explicar els detalls del toc de queda a Catalunya, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va explicar que la mesura no té «voluntat coercitiva ni recaptatòria», a pesar que s'estableixen multes per infraccions que podran anar fins als 600 euros. L'objectiu és que a partir de les 22.00 hores només circulin pel carrer aquelles persones que van o vénen de treballar, que estan desenvolupant la seva activitat laboral, sempre que no puguin fer teletreball, o que requereixin assistència social o sanitària. Així mateix, es podrà treure els animals domèstics a passejar, encara que sempre que es demostri que no es té disponibilitat per fer-ho abans. La Generalitat podrà requerir a les persones que estiguin a la via pública entre les 22 i les 06.00 hores una declaració d'autoresponsabilitat especificant el motiu de la sortida.

El Govern considera important el toc de queda perquè permet lluitar de manera més efectiva contra fenòmens com el del botellón i les reunions de persones en la via pública, que estan darrere d'una part important dels contagis.

Amb tot, en el terreny polític, el Govern català considera «insuficient» el decret d'alarma aprovat pel Govern perquè limita la seva capacitat d'actuació a pocs supòsits, la qual cosa el va dur a denunciar la falta de voluntat de cogovernança per part de l'executiu que presideix Pedro Sánchez. «La gravetat de la pandèmia requereix un mecanisme àgil, a l'altura del que va tenir el Govern al març. Ni més ni menys. El que estava en aquest decret és el que esperàvem per a les comunitats autònomes. No arriba i creiem que es cau en el mateix error de voler centralitzar l'actuació», va assegurar Sàmper. El conseller va dir que el decret només permet a les comunitats autònomes aplicar quatre mesures, de les quals dues ja s'havien posat en marxa a Catalunya fa setmanes. Així, s'habilita la Generalitat a aprovar el toc de queda nocturn i al tancament de Catalu-nya si ho veu necessari però no habilita, per exemple, a confinaments horaris fora de la franja nocturna. «Si volguéssim aprovar confinaments del cap de setmana no podríem», va lamentar. El decret d'alarma inclou una disposició que regula els processos electorals com el catalans del febrer, que no es veuran afectats «de cap manera».

En virtut de l'estat d'alarma decretat pel govern central, al conjunt de l'Estat totes les comunitats, excepte les Canàries, estan obligades a un confinament nocturn, entre les 23 h i les 6 h, tot i que hi ha marge per a cada govern autonòmic per desplaçar una hora amunt o avall aquest tancament, com ha fet Catalunya. La intenció de l'Executiu de Pedro Sánchez és que aquesta nova alarma vagi més enllà dels 15 dies inicialment estipulats i s'allargui fins al 9 de maig del 2021, encara que s'aixecaria immediatament així que la situació millori, segons va indicar ahir Pedro Sánchez després d'una reunió d'urgència del consell de ministres.