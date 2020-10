Els clubs esportius hauran de reajustar, a contracor, els horaris d'entrenament

Si en molts casos la manca d'instal·lacions esportives fa que les entitats de casa nostra hagin de fer mans i mànigues per confeccionar els calendaris d'entrenament dels seus equips, ara, amb l'hora límit de les 9 del vespre, encara hi haurà més estretor en les franges horàries, ja que es perden dues hores diàries. En el futbol, casos com el CE Manresa (no afecta el seu primer equip, que s'entrena a les 7) o la Pirinaica tenen previst reajustar horaris. També el Manresa FS, en aquest cas essent el gran perjudicat el primer equip. El seu president, Pere Joan Pusó, comentava ahir que «no costava res deixar fins a les deu com en el cas de la cultura, i a més el canvi és d'avui per demà».

Pel que fa als equips de bàsquet casos com el CB Igualada o el CB Esparreguera encara han de decidir què faran. El CB Artés ha suspès els entrenaments dels sèniors per reunir-se avui i establir nous horaris. A Manresa, la Joviat proposarà fer sessions dissabte per recuperar les que no es facin abans, a l'expectativa que l'Ajuntament obri les instal·lacions del Congost.