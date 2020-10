Dissoltes dues macrofestes amb gairebé 200 persones a Sant Quirze i Beuda

Els Mossos d'Esquadra van dissoldre la nit de dissabte a Sant Quirze de Vallès un macrobotellón amb cent persones, i un segon, amb unes noranta, al municipi de Beuda, a la Garrotxa.

Fonts dels Mossos van explicar que, a més d'aquests dos macrobotellons, els agents van dissoldre mitja dotzena més de festes prohibides per frenar la pandèmia de la covid a les localitats de Cerda-nyola de Vallès, Viladecans, Gavà, Vilafranca de Penedès, Gualta i Vilafant.

La festa més nombrosa s'estava celebrant al carrer Vicenç Renom de Sant Quirze, amb la participació d'unes cent persones, i va ser dissolta pels Mossos cap a les dotze de la nit.

D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Barcelona va desallotjar dissabte dels carrers de la ciutat un total de 1.665 persones que estaven incomplint les normes imposades per frenar la pandèmia del coronavirus. Fonts municipals van informar que els desallotjaments havien tingut lloc per no respectar les mesures contra la covid o incomplir l'ordenança de convivència amb crits i sorolls.