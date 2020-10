Les entitats que donen menjar a Manresa i al Bages han vist créixer els usuaris el 40%

El 40% més de beneficiaris. És la dada que aporta Jaume Torras, delegat al Bages del Banc dels Aliments, referida a les persones que van a buscar menjar a la desena d'entitats solidàries de Manresa i de la comarca del Bages; des de la plataforma d'aliments de Manresa fins a les diferents seus de Càritas a la comarca i el Col·lectiu Mossèn Josep Rovira Tenas a Sant Vicenç de Castellet. Explica que són persones que han perdut la feina per culpa de la crisi generada per la pandèmia i que s'han vist abocades a una situació «que no s'haurien imaginat mai».

Les entitats solidàries donen primer la bossa de menjar corresponent als nous beneficiaris que se'ls adrecen i després els demanen que s'adrecin als serveis socials. Per aquest ordre, explica Torras. Aquesta preocupant situació ja es va començar a notar a l'estiu. Com va avançar aleshores Regió7, la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara va situar en 2.000 les famílies que en depenien, xifra que va suposar un salt de 400 més en relació amb les que hi anaven. En persones, n'eren 7.500, una xifra que la regidora d'Acció i Inclusió Social va desmentir. Sor Lucía la manté i diu que està creixent més. En total, com a efecte de la pandèmia, confirma que se situa en el 40% esmentat.



El Gran Recapte

Aquest trist panorama dona encara més sentit al Gran Recapte del Banc dels Aliments, que tindrà lloc el mes vinent amb un format renovat per tal d'adaptar-se a la situació de pandèmia, i que els seus responsables i delegats, com és el cas de Torras, han començat a promocionar aquesta setmana. Del Gran Recapte del Banc dels Aliments en beuen les entitats solidàries de casa nostra.

L'edició d'enguany tindrà lloc més dies, del 16 al 21 de novembre, i s'ha apostat perquè no sigui presencial. El voluntaris, tenint en compte que s'elimina la recollida física i la posterior classificació dels aliments, canviaran de rol i es convertiran en ambaixadors del Banc dels Aliments ajudant a difondre el nou model del Gran Recapte, si la situació de la pandèmia ho permet, els dies 20 i 21 de novembre. Aquests dos dies seran presents en els punts de recollida més destacats per oferir informació sobre com es poden fer les donacions.



Dues vies de donació

Hi ha dues vies: entrant a la pàgina web ( www.granrecapte.com) i fent la donació econòmica (puntual o periòdica) que es consideri, o bé fent-la als supermercats que s'han afegit al Gran Recapte que, en el cas de Manresa, informa Tor-ras, gairebé són tots.

En el cas de la web s'informa que una aportació de 25 euros contribueix a adquirir i distribuir dos lots d'aliments bàsics necessaris en la dieta de les persones ateses; que 50 euros permeten alimentar una família en situació de precarietat alimentària, i que amb 100 es poden adquirir i distribuir aliments varitats que contenen un alt valor proteic.

Les donacions als establiments de les cadenes de supermercats que s'hagin sumat a la causa també seran virtuals. El personal de la botiga convidarà la ciutadania a fer donacions a l'hora de pagar a caixa. Aquesta donació serà a través d'un Codi Gran Recapte amb l'import que consideri el client.

Un cop finalitzada la campa-nya, els diners aniran íntegrament al Banc dels Aliments per adquirir aliments bàsics que, al seu torn, repartirà per les diferents entitats solidàries de tot el territori català.

Torras comenta que aquesta serà una altra de les diferències amb les edicions precedents, i és que quan la donació es feia presencialment, el que es recollia quedava per als respectius municipis. L'esperança del Banc dels Aliments és que el nou format permeti adquirir tants o més aliments que fins ara. Tot i que pugui semblar un tòpic, en la situació actual la solidaritat de cadascú serà més important que mai.