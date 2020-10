Un estudiant de la UPC de Manresa, a l'equip que ha guanyat el concurs Moritz

Un equip d'estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya ha guanyat el concurs Moritz University per elaborar i comercialitzar una nova cervesa. Al grup hi ha l'alumne de la UPC a Manresa Pol Batlle, que estudia enginyeria Química.

La cervesa guanyadora que han creat els estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és del tipus Gose, un estil originari del riu de la ciutat alemanya de Goslar, que habitualment bevien els miners de les mines de Rammelsberg abans de la Segona Guerra Mundial. La beguda és una elaboració de Pol Batlle Ascaso, Pol Segarra, Mireia Sans Ambrosio, Marc Cuadra Salvador, Arnau Azogue Fabré i Brandon Calderon Botello.

El concurs Moritz Univeristy és un projecte pioner dirigit als estudiants de les universitats catalanes per incentivar la cultura i el talent cerveser. El repte ha consistit a aprendre els secrets de fabricació de cervesa de la mà dels mestres cervesers de la Fàbrica Moritz Barcelona, Albert Viaplana i Germán Melgarejo.

Després d'una formació teòrica, els equips han treballat en el disseny de les seves fórmules cerveseres. Finalment, a la micro cerveseria de la Fàbrica Moritz Barcelona han elaborat de forma real la seva proposta de cervesa fresca i sense pasteuritzar.

La cervesa de l'equip guanyador de la UPC es convertirà en la cervesa de temporada de la Fàbrica Moritz Barcelona i es comercialitzarà durant cinc mesos. Així mateix, l'equip rebrà una estada de formació gratuïta a la mateixa empresa per assistir a l'elaboració de la seva cervesa a gran escala.

També rebran un percentatge dels beneficis per finançar un projecte universitari escollit pels estudiants.

Al projecte hi han participat set equips universitaris. El producte ha estat valorat per un jurat especialitzat, format per mestres i experts cervesers i sommeliers.



Una cervesa original a partir d'una cervesa històrica

Una de les integrants de l'equip, Mireia Sans, afirma que que "la nostra proposta de cervesa és de tipus Sour, un dels més antics de la història; es feia quan encara els elaboradors no coneixien els procediments d'esterilització o pasteurització. Per això la cervesa s'obtenia gràcies a la contaminació de bacteris, més concretament amb lactobacillus, i amb llevat silvestre o fongs".

El seu company, Marc Cuadra, afegeix que "del mateix estil Sour trobem la Sour Gose, originària de la ciutat alemanya de Goslar, per on passa el riu amb l'aigua del qual es fabricava una cervesa que bevien els miners de les mines de Rammelsberg. Després de la Segona Guerra Mundial aquesta cervesa va deixar de fer-se, però es va tornar a recuperar a la dècada dels anys vuitanta del segle passat. Ara viu un gran auge, amb afegits de fruites tropicals i espècies".

El capità de l'equip, Arnau Azogue, explica que "ens va semblar una jugada idònia i refrescant la idea d'experimentar amb un tipus de cervesa poc convencional com la gose, amb uns gustos diferents com el maracujà".

Per l'elaboració de la cervesa guanyadora, els estudiants de la UPC escalfen uns 10 ó 15 minuts el most un cop finalitzada la maceració fins el seu punt d'ebullició per tal de sanititzar el sistema. Tot seguit i de manera ràpida refreden el most fins a la temperatura d'activitat del lactobacillus (entre 35ºC i 45ºC), que és el bacteri responsable de la generació d'àcid làctic i de la baixada del pH a un rang recomanable d'entre 3,5 i 4,5. Finalment, afegeixen la fruita i fermenten a una temperatura constant durant tres setmanes entre 28 i 21 graus.

El resultat, tal com explica Mireia Sans, "és una cervesa d'estiu: fàcil de beure, refrescant i de baixa graduació; una cervesa amb tocs àcids i salats compensats per la fruita tropical, amb un resultat molt equilibrat".