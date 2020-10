L'Agència crea una borsa de treball per trobar personal per a residències

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha obert una borsa de treball «per incorporar treballadors en els equips d'assistència sanitària de les residències del Berguedà, l'hospital de Berga i els serveis d'assistència domiciliària (SAD)».

El president de l'agència, Lluís Vall, ha explicat a Regió7 que actualment hi ha demanda d'unes 15 places a dues residències de la comarca. Es tracta de la de Sant Josep, a Puig-reig, i la de Sant Bernabé, a Berga. Aquests dos centres tenen personal que ha donat positiu en les proves de PCR i han de mantenir-se confinats a casa seva. En la primera onada del coronavirus, el març passat, l'Agència del Berguedà ja va crear una borsa de treball com la d'ara.

Actualment, la crida de personal sanitari fa referència a gerocultors, auxiliars d'infermeria i infermers. Davant la ràpida expansió de la segona onada s'han rebaixat els requisits de titulació per treballar en el sector sanitari. Hi poden aspirar estudiants de formacions relacionades amb l'àmbit sanitari i els serveis socials; persones que tinguin experiència en aquests sectors però que no tinguin titulació,persones jubilades els últims 2 anys i, és clar, professionals titulats com infermers o auxiliars d'infermeria.