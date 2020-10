El món econòmic demana «més sensibilització» amb la restauració

L'àmbit econòmic i empresarial del Bages i el Berguedà accepta amb resignació les noves mesures, que en general es veuen bé si han de servir per evitar restriccions encara més estrictes, però que veuen amb preocupació pels possibles efectes en sectors ja molt tocats, com el de l'oci i la restauració.

«Caldria més sensibilitat» per part del Govern cap a aquest tipus de negocis, apuntava ahir la presidenta de la Cambra de Manresa, Sílvia Gratacòs, partidària que, per exemple, puguin mantenir el servei de delivery fins a les 10 de la nit, cosa que a darrera hora el conseller Tremosa va dir que es permet. El mateix opinava el director de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, que a través d'una piulada va demanar al Govern «una reculada respecte al toc de que queda», i instava l'executiu a adaptar els horaris d'aplicació al sector de la restauració com s'ha fet als de la cultura i l'esport. El president de la Pimec a la Catalunya Central, Esteve Pintó, també demanava «mesures que puguin fer compatible els sectors tancats amb les noves mesures», amb la possibilitat que bars i restaurants puguin obrir amb restriccions de dia. Per la seva banda, el president de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, Josep Maria Serarols, no veu « impediments especials» amb el toc de queda en el sentit que garanteix el moviment de les mercaderies i permet als treballadors anar i tornar de la feina. Ara bé, «el veig amb preocupació si és l'avançada d'un probable confinament general». El president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Joan Domènech, deia que «tota restricció afecta l'economia», però «no podem dur la contrària», entenent que cal evitar mals majors. Ara bé, «un diumenge a les 8, no són hores» d'anunciar restriccions com aquestes.

La presidenta de la UBIC de Manresa, Tània Infante, tem que aquestes mesures facin que la gent surti menys també de dia, «i això pot afavorir grans corporacions».