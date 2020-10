Aturats el dos desnonaments a Manresa previstos el primer dia d'estat d'alarma

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) Bages s'ha mobilitzat per plantar cara avui, primer dia del nou estat d'alarma, a dos desnonaments que hi havia previstos al centre històric de Manresa. Els desnonaments havien estat previstos de forma simultània al carrer Hospital i al carrer Sant Bartomeu. Passades les 10 del matí, la PAHC ha informat que el del carrer Sant Bartomeu ha estat aturat i minuts més tard que també es desactivava el del carrer Hospital.

Els activistes s'han repartit a primera hora del matí entre els dos domicilis del centre històric per intentar aturar-los.

Segons van informat es tractava de dos desnonaments de pisos de la Sareb. "Volen fer fora al Yamani i als seus 3 petits del carrer hospital número 19-21, i a la mateixa hora al carrer Sant Bartomeu número 9, volen fer fora al Jalal", van assegurar.

Per això van convocar els activistes a 2/4 de 9 del matí a la Plaça Major de Manresa, per repartir a la gent entre els dos punts.

Finalment no s'ha executat cap dels dos desnonaments. Tot seguit, els activistes s'han dirigit cap a la seu dels serveis socials municipals a l'edifici dels Infants a "fer una acció", ja que, segons han explicat, pel que fa al desnonament de dijous de la setmana passada "al Mohamed el fan fora de la pensió al matí i cal reclamar, com a mínim, una setmana més de pensió"

Cal recordar que dijous de la setmana passada desenes de persones convocades per la PAHC Bages es van concentrar per aturar un desnonament que també estava previst per a dos quarts de 10 del matí, en aquest cas al número 39 del carrer Roger de Flor. Hores abans de l'hora fixada per al desallotjament, però, diversos vehicles dels Mossos d'Esquadra ja es van presentar al lloc i van desplegar un ampli dispositiu policial amb almenys sis furgonetes que van tallar el carrer a banda i banda.

Activistes de la plataforma, alguns dels quals havien dormit al portal del mateix edifici davant la possibilitat que les forces policials es personessin al lloc del desnonament a primera hora del matí, van tallar al trànsit la carretera del Pont de Vilomara.