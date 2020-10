La residència Sant Bernabé de Berga té 36 usuaris i deu treballadors positius

La residència Sant Bernabé de Berga té 36 usuaris –més de la meitat– que han donat positiu de coronavirus en la prova PCR, i una desena de treballadors que també tenen covid-19 i que estan fent aïllament al seu domicili. En la gran majoria es tracta de casos lleus o asimptomàtics, segons va confirmar ahir a Regió7 Teresa Sabater, gerent en funcions del CAT Salut a la Catalunya Central, tal com va avançar aquest diari en la seva edició digital.

La residència pública de la capital berguedana (també n'hi ha una de privada), que depèn del consistori, no havia tingut cap cas positiu en la primera onada d'enguany. Ara, arran dels cribratges massius fets als 54 usuaris i també a la totalitat del personal (entre 40 i 50 persones) que es van fer a final de la setmana passada, han aflorat un total de 36 positius entre els residents i una desena de casos entre els treballadors. Així doncs, aproximadament la meitat de persones (46) del centenar que aixopluga el centre residencial, sumant usuaris i personal, pateixen el coronavirus.

«Hem fet un cribratge a tota la residència. A la primera onada no ho vam poder fer però ara sí perquè tenim els mitjans». Teresa Sabater va explicar que, un cop s'han tingut els resultats de les PCR (divendres a la tarda), s'ha aplicat el pla de contingència establert per a aquests casos. Preveu la sectorització dels espais i plantes de la residència per zones amb l'objectiu d'evitar contagis. Els usuaris amb coronavirus estan aïllats per evitar la propagació del virus i «se'ls està fent el seguiment clínic». La gerent del CAT Salut a la Catalunya Central va confirmar que dos usuaris diagnosticats de covid s'han hagut d'ingressar a l'Hospital Sant Bernabé de Berga perquè necessiten assistència hospitalària. Va recordar que una residència no té els recursos per tractar casos que requereixen hospitalització.

Teresa Sabater va dir que han detectat que en residències que en la primera onada no van tenir cap cas de coronavirus, com la de Sant Bernabé de Berga, i es consideraven verdes –lliures de covid en l'argot sanitari–, en aquesta segona onada en tenen més casos. La responsable sanitària va recordar que es tracta «d'un virus amb molta capacitat de contagi», un fet especialment preocupant quan afecta residències on hi ha persones grans, més vulnerables.

Teresa Sabater va dir que s'anirà fent el seguiment assistencial i que s'actuarà en cada moment en funció de les necessitats. Va negar que el Govern hagi intervingut la residència Sant Bernabé, com s'havia especulat. Avui, el govern de Berga compareixerà per informar de l'evolució d'aquest brot.