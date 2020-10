Concentració a Manresa contra les restriccions

L'Esquerra Independentista de Manresa va convocar, ahir al vespre a la plaça Major, una concentració en contra del toc de queda. L'acte, que va ser breu i on la seixantena de participants van guardar distàncies a través d'unes creus marcades a terra, va incloure la lectura d'un manifest que reclama implantar mesures efectives per controlar la pandèmia i garantir «un sostre, un treball i una vida digna per a tothom».