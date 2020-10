Dues morts més per coronavirus a la Fundació Althaia de Manresa

La Fundació Althaia ha comunicat dues noves defuncions a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa a causa de l'epidèmia de coronavirus.

Amb aquestes dues morts Althaia passa dels 181 víctimes de dimarts passat a 183 avui. Sumades a les 65 que hi ha hagut a l'Hospital de Sant Andreu el còmput global és de 248.

Durant la darrera setmana hi ha hagut tres morts a centres assistencials de la ciutat, dues a Althaia i una a Sant Andreu.

La dada reflexa l'agreujament de l'epidèmia que s'està produint.

La Fundació Althaia té avui 40 pacients ingressats per covid, sis més que fa una setmana, i ha donat 1.222 altes, 29 més que dimarts passat.

L'Hospital de Sant Andreu ha comunicat avui que té 13 persones ingressades per covid-19.

Les dades acumulades a la Unitat d'Aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des que va reobrir el 15 d'octubre són 16 ingressos, amb les dues altes i la mort produïda dissabte passat.

La reobertura d'aquesta unitat respon a l'increment de casos que s'ha anat observant les darreres setmanes per la intensificació dels contagis en aquesta segona onada. Són persones afectades de covid-19 que provenen d'Althaia, i que ingressen a l'Hospital de Sant Andreu per poder alliberar espai a l'Hospital de Sant Joan de Déu, on també s'ha vist incrementat el nombre de pacients que han de ser atesos i que han d'acabar ingressant perquè tenen coronavirus. Per això, aquest hospital anunciava fa uns dies l'obertura d'una segona planta d'atenció exclusiva de malalts de covid, a banda dels que s'acaben derivant a Sant Andreu.

En total, entre les dues institucions a dia d'avui tenen 53 persones ingressades, 8 més que fa una setmana, i s'han donat 1.272 altes, 31 més que dimarts passat.