El parc de Sant Llorenç restringeix els dos dies l'accés en superar la capacitat

Les mesures de control d'accés de vehicles als parcs naturals que s'han emprès aquest cap de setmana han aconseguit abaixar la pressió en aquests paratges, tot i que en la majoria de casos es va haver d'acabar tancant el pas a més usuaris perquè els aparcaments interiors ja estaven plens per damunt del 75% de la seva capacitat (que era el límit que fixava el Procicat).

Aquest ha estat, també, el cas del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, situat a cavall de les comarques del Bages, el Moianès i el Vallès Occidental. Dissabte, va ser a partir de les 10 del matí que ja no es van deixar entrar més vehicles, mentre que diumenge aquesta situació no es va produir fins a quarts d'11, que és quan ja van quedar ocupades les places d'estacionament de les principals àrees d'aparcament que hi ha habilitades habitualment als sectors d'on surten les rutes més freqüentades, com ara el de Coll d'Estenalles i el de l'Alzina del Salari.

Tal com va explicar aquest diari (vegeu edició de divendres), l'accés amb vehicle privat al parc natural de Sant Llorenç del Munt, juntament amb el del Montseny, que també està sota la gestió de la Diputació, va quedar regulat el cap de setmana per punts de control, que hi prohibien l'accés en el moment que estaven completes les zones d'aparcament correctament habilitades.

En aquests punts hi havia operatius formats per Agents Rurals, Mossos d'Esquadra i informadors del parc, que eren els que regulaven si el parc encara tenia capacitat per admetre més vehicles, o si bé ja estava ocupat i se n'havia de tancar l'accés. Com es deia a l'inici, tots dos dies es va haver de restringir a mig matí.

Fonts de la Diputació van subratllar que, tanmateix, es va notar una lleugera disminució del nombre de visitants, amb relació als dos cap de setmana precedents, situació que es podria deure a les mesures anunciades.

En aquest parc natural es van posar punts de control a la carretera BV-1221, al trencall de Mura per la banda del Bages, i a la zona de les Pedritxes (Matadepera) pel costat del Vallès; a la B-122, que és la carretera de Rellinars a la sortida de Terrassa, i a la B-124, a la vall d'Horta, a Sant Llorenç Savall. El diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals, Josep Tarín, va assistir diumenge als punts de control establers al parc natural de Sant Llorenç del Munt, on va fer una crida als visitants perquè «respectin el medi rural i natural i es comportin amb civisme».