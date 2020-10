El focus de covid a Puig-reig concentra 136 dels 170 casos a les dues residències

La pandèmia a Puig-reig està desbocada. En els darrers 7 dies se n'han diagnosticat 156 casos en un municipi de 4.178 habitants. I l'índex de rebrot, ahir, va arribar a uns nivells inèdits: 13. 418 punts, un dels més alts de Catalunya. Els casos acumulats en els darrers 14 dies són 170 i la taxa de reproducció de l'epidèmia se situa en 3,36: cada persona afectada en pot contagiar 3 més.

Per què es donen aquests índexs tan alts en aquest municipi? La raó principal cal buscar-la en els cribratges massius que el departament de Salut ha fet a les dues residències. S'ha aplicat el protocol establert al país que determina que quan hi ha un cas positiu en alguna residència es facin proves a tots els residents i treballadors per detectar tots els casos, fer els aïllaments de les persones afectades i evitar així la propagació del virus.

Dels 170 positius acumulats en els darrers 14 dies a Puig-reig, 139 (el 80%) són d'usuaris i també treballadors de les dues residències que hi ha al poble, segons ha explicat a Regió7 Imma Cervós, subdirectora de Salut Pública a la Catalunya Central. A la residència de Sant Josep més de la meitat dels residents han donat positiu per coronavirus, en concret 73 del 112 usuaris. Se'ls ha aplicat el protocol previst d'aïllament i seguiment clínic. Igualment han donat positiu 20 treballadors, que fan l'aïllament a casa seva. Pel que fa a la residència i centre sociosanitari Mont-Martí, 24 dels 148 residents també han donat positiu, juntament amb 22 treballadors. En total són 139 les persones que han donat positiu als dos centres, de les 170 que s'han diagnosticat amb proves PCR els darrers 14 dies. La majoria dels casos són lleus i els afectats no tenen símptomes.

Imma Cervós ha explicat que des de la Unitat de Vigilància Epidemiològica «tenim eines per saber què està passant en un territori» a través d'indicadors com la tendència del risc de rebrot, que s'obté a partir de dues variables. «Una és la incidència acumulada de casos en els darrers 14 dies». I per una altra banda hi ha la taxa de reproducció efectiva (Ro). «Són dues variables que es multipliquen entre elles i ens donen la tendència de risc de rebrot». A Puig-reig, l'elevat índex de rebrot respon al gran nombre de casos detectats a les dues residències. Les proves realitzades han permès al departament de Salut «tenir un diagnòstic molt precís de la situació». La detecció de «molts positius en molt pocs dies», sumada «a la multiplicació de les dues variables, ha fet disparar l'índex de rebrot per sobre dels 13.000 punts». Cervós ha exposat que es tracta de casos que tenen localitzats i controlats a les dues residències. «A la resta de la comunitat de Puig-reig tenim un nombre de casos que segueixen l'evolució de la resta de Catalunya». A més, el fet que els positius es donin en municipis amb poca població comporta que els percentatges es disparin.

A hores d'ara es fa difícil saber quan s'estabilitzarà el risc de contagi. Cervós pronostica que «potser continuarà pujant aquesta setmana», perquè les dades diàries aniran reflectint els resultats de les proves que es van acabar de fer ahir mateix. Un cop s'han fet les PCR a cura de professionals de primària, s'analitzen al laboratori i es comuniquen els resultats als responsables sanitaris.

D'altra banda, Imma Cervós ha descartat, ara per ara, fer cribratges massius generals als veïns de Puig-reig, perquè «no veiem una incidència superior en el conjunt de la població» que la que hi ha a la resta del país actualment.

Finalment, Cervós ha indicat que, en general, per frenar la pujada del risc de contagi «és molt important restringir la mobilitat i les interaccions socials».