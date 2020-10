El Govern català estudia decretar confinaments de cap de setmana

El Govern de Catalunya ha posat sobre la taula la possibilitat de decretar confinaments durant els caps de setmana per tallar la propagació descontrolada de l'epidèmia, després de superar els 2.017 malalts de covid hospitalitzats.

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó (JxCat), va admetre ahir que té «sobre la taula» la possibilitat de decretar confinaments de cap de setmana, dies en què hi ha «més interacció social», tot i que la consellera de Salut, Alba Vergés (ERC), no va plantejar aquesta possibilitat en una reunió de treball que va celebrar ahir amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Fonts del ministeri de Sanitat van recordar que un confinament de cap de setmana requeriria un nou decret d'estat d'alarma, ja que l'actual, vigent des d'aquest diumenge, només preveu confinaments nocturns.

Budó va explicar en declaracions a Catalunya Ràdio que el Govern «anirà veient quines mesures ha d'anar prenent» en funció de les dades epidemiològiques, tot i que va remarcar que cal intentar «evitar el confinament total» del març.

La també portaveu del Govern va criticar el decret d'estat d'alarma del Govern espanyol. El considera «insuficient» perquè «limita» les decisions de les autonomies i no va acompanyat de mesures econòmiques compensatòries. La consellera també va reclamar que l'estat d'alarma decretat pel Govern central faculti el Govern català per «dictar l'obligatorietat del teletreball» o imposar un «confinament domiciliari» de manera «unilateral».

Durant la reunió ahir entre la consellera de Salut, Alba Vergés, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que no havia estat publicitada abans, van analitzar la corba ascendent dels últims dies i les dades negatives de l'increment sense control de l'epidèmia a Catalunya. Vergés li va demanar, entre altres coses, que «doni suport i no entorpeixi» les decisions que pren la Generalitat. Segons fonts de la conselleria, Vergés, que manté molt bona sintonia amb el ministre, va recordar a Salvador Illa que «Catalunya sempre ha pres les decisions que ha cregut més convenients per intentar frenar el virus i així ho seguirà fent». Per la seva banda, Illa va defensar que la Generalitat faci ús de les eines que dona la nova situació d'estat d'alarma, que permet perimetrar barris, districtes i municipis.

Comunitats confinades

Aragó, Euskadi i Astúries es van sumar ahir al confinament perimetral ja vigent a Navarra i La Rioja des de la setmana passada. Aragó, Euskadi i Astúries van fer el pas després de l'anunci del nou estat d'alarma. El Govern de Navarra manté el confinament perimetral i el toc de queda de les 23.00 a les 6.00 hores. A més, el govern navar-rès ha restringit les reunions en els espais privats a les persones que hi conviuen habitualment. El Govern de La Rioja va restringir l'entrada i sortida de la comunitat en els desplaçaments durant quinze dies des de divendres passat. El Govern Basc limitarà, amb excepcions per motius sanitaris, laborals o de força major, l'entrada i sortida de persones a la comunitat, així com els accessos i sortides dels municipis en què els ciutadans tinguin fixada la seva residència.