El Govern central rebutja l'estat d'alarma de 8 setmanes que proposa el PP

El Govern espanyol rebutja l'exigència del PP que l'estat d'alarma duri un màxim de vuit setmanes per donar el seu suport a aquesta mesura, que l'Executiu de Sánchez vol estendre durant sis mesos basant-se en criteris científics, per fixar així el mateix horitzó per a la pandèmia que marquen altres països europeus.

La decisió del Govern d'allargar l'estat d'alarma fins al 9 de maig ha suscitat un debat entre partits polítics, comunitats i empresaris sobre el temps que s'hauria d'allargar aquesta mesura d'excepció. El president del PP, Pablo Casado, ha exigit que duri un màxim de vuit setmanes i l'aprovació d'un «pla B jurídic» per restringir la mobilitat mitjançant la modificació de la llei orgànica per donar el seu suport a l'estat d'alarma, que considera la «constatació d'un fracàs». La resposta de l'Executiu va arribar de part de la ministra Carolina Darias, que va demanar als populars que «abandonin les seves condicions».