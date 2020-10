El govern de Manresa fa el primer pas per canviar de nom el carrer d'Alfons XII

El govern de Manresa proposarà a la Comissió del Nomenclàtor, que es reunirà el proper 11 de novembre, canviar el nom del carrer Alfons XII –rei d'Espanya, de la dinastia dels Borbons, entre el 1875 i el 1885–, d'acord amb el treball que s'ha estat realitzant els darrers anys en l'esmentada comissió, basat en una revisió de noms de carrers que es considera que actualment no representen els valors que identifiquen la ciutat.

La proposta comença a donar compliment a la proposició aprovada al ple del setembre –amb els vots a favor d'ERC, JxC i Fem Manresa– que denunciava la sortida de l'Estat espanyol del rei Joan Carles i instava l'Ajuntament a canviar els noms dels carrers que hi ha a la ciutat en homenatge a qualsevol membre de la família reial, com és el cas de l'Alfons XII, així com a estudiar quins reconeixements personals, títols honorífics o medalles d'or ha atorgat la ciutat a qualsevol membre de la família reial, per corregir-ho.