L'OMS diu que Europa torna a ser l'epicentre de la covid però que pot evitar confinaments

Europa, que ha arribat a registrar més de 200.000 casos de covid-19 diaris en jornades passades, és novament l'epicentre global de la pandèmia, però encara es poden prendre mesures per evitar haver de recórrer un altre cop als confinaments, van asse-nyalar ahir experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

«Europa torna a ser l'epicentre de la malaltia, però encara podem capgirar aquesta tendència», va assenyalar el director d'Emergències Sanitàries de l'OMS, Mike Ryan, qui va demanar «més sacrificis» i prendre exemple de països que han aconseguit evitar noves onades de covid-19.

La directora tècnica de l'OMS per a la covid-19, Maria Van Kerkhove, va afegir que els experts «encara tenen l'esperança que no facin falta novament confinaments nacionals» com els dictats en la primavera a l'hemisferi nord i que es puguin controlar les xifres amb altres eines com ara el rastreig de contactes. «Els països d'Europa van aconseguir controlar la malaltia a la primavera i a l'estiu, i poden tornar a fer-ho i ho faran», va vaticinar l'epidemiòloga estatunidenca.