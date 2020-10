Manifestació a Manresa per a la millora de les condicions del transport sanitari

"Transport sanitari, equiparació amb el SEM. Mateixa feina, mateixes condicions". Sota aquest lema, Acció Sindical del Bages ha convocat una manifestació aquest dijous dia 29 d'octubre a les 11.30h, que sortirà del Centre Hospitalari i recorrerà el carrer Sant Josep i el passeig fins arribar a Muralla del Carme.

La convocatòria ha partit dels treballadors de la secció que Acció Sindical té constituïda a l'empresa Transport Sanitari de Catalunya (TSC), que han decidit mobilitzar-se contra una situació de la qual afirmen estar "farts".

En uncomunicat de premsa, el sindicat afirma que el detonant ha estat l'anunci d'una retallada salarial sumat "a una llarga llista de denúncies: entre elles, l'abús dels contractes de pràctiques - que comporten que el primer any es cobri un 60% del sou i el segon un 75% del sou, sense garantia de ser contractat en finalitzar aquest període -; unes formacions fora de l'horari laboral, que han de pagar de la seva butxaca així com portar el seu propi material; les hores de presència - que impliquen jornades laborals de dotze hores sense possibilitat de negar – s'hi i que les hores extres es paguin com a normals -; infravaloració de la categoria professional, que haurien de ser de Tècnics Sanitaris i Tècnics d'Emergències Sanitàries; o l'estat tècnic dels vehicles i la manca d'un lloc adequat on aparcar-los".

Davant aquesta situació, des de la secció sindical d'ASB es formula la demanda d'equiparació de les seves condicions laborals amb les que estableix el conveni col·lectiu del Servei d'Emergències Mèdiques, que és l'organisme públic que subcontracta les diverses empreses privades de transport sanitari.

Aquestes empreses es regeixen actualment pel conveni general de transportistes. L'equiparació és, per ells, un primer pas urgent i necessari, però consideren l'objectiu últim és la des-privatització del sector. "Un servei essencial com el nostre no hauria d'estar en mans d'empreses que només busquen lucrar-se", manifesten, "i que no es preocupen pel benestar dels usuaris ni respecten els drets laborals".

La manifestació de dijous s'emmarca en un cicle de mobilitzacions en el transport sanitari inciat el passat 9 d'octubre. Des de la secció sindical afirmen que «els grans sindicats no ens representen, i sempre han tancat acords amb la patronal que no ens afavorien; aquest cop hem dit prou».

Entre els motius per fer aquestes declaracions s'hi compta un acord per desconvocar una vaga signat el setembre de l'any passat pels sindicats majoritaris del sector, en el que s'incloïa una clàusula que permetia les retallades salarials que ara s'estan aplicant. Des del sindicat han decidit deixar de fer hores extres i seguiran lluitant per a equiparar les condicions del sector.

Els treballadors de la secció asseguren que "la gent està més engrescada que mai amb les mobilitzacions". I criden a la resta de la població a "ajudar a donar veu a un sector que és invisibilitzat, precaritzat i essencial per poder garantir la salut de tota la població". Durant el confinament, exclamen, "ens donàveu suport amb els aplaudiments de les 20h als balcons, però ara us necessitem al carrer!".