El Moianès multiplica per sis els nous infectats en set dies

Un dia més, el Moianès va ser ahir la comarca de Catalunya amb un indicador de risc de rebrot més elevat, 1.977 punts, (però, de fet, ahir va arribar a superar els 2.000). Aquest indicador és molt volàtil en territoris i ciutats amb poca població i l'aparició de cop d'uns quants casos pot fer que es dispari. Si entre el 2 i el 8 d'octubre el risc de rebrot del Moianès era de 132 per la confirmació per PCR de 6 positius, els set dies següents l'indicador va pujar a 155 per la suma de 9 infectats més. Del 16 al 22 d'octubre, però, els nous infectats han passat a ser 52. Un creixement que suposa multiplicar gairebé per sis els positius i que ha disparat, també, l'Rt: 4,12, la més alta de totes les comarques catalanes. A hores d'ara, al Moianès hi ha almenys 61 persones amb covid i amb capacitat de transmetre-la.