Noves restriccions per tal d'evitar el risc de contagi

L'Ajuntament de Puig-reig ha adoptat un seguit de mesures «excepcionals» per pal·liar la propagació del coronavirus. Al tancament de parcs infantils i instal·lacions exteriors esportives i de lleure i de diferents equipaments municipals, s'hi ha sumat la suspensió «preventivament» de les activitats públiques organitzades pel consistori, així com «les organitzades a les instal·lacions i equipaments municipals, ja siguin públiques o privades», llevat de les relacionades amb serveis «associats a població més vulnerable o de caire social i educatiu».

S'han anul·lat o ajornat totes les activitats previstes en els següents equipaments municipals: pavelló esportiu, camps d'esports, espais de la llar d'avis i sala doctor Llaveries, La Sala, espai museïtzat de l'església de Cal Pons, espai Jove de la plaça de la Creu, espai d'assaig de grups musicals a Cal Pons, el teatre, la biblioteca i espai Queda't de l'Ametlla de Merola i el centre cívic de Cal Riera.

Així mateix, l'Escola Municipal de Música ha suspès les classes presencials i es fan telemàticament. A més, la biblioteca Guillem de Berguedà manté les portes obertes però només ofereix els serveis mínims i no s'hi poden fer activitats.

En declaracions a aquest diari, el batlle, Josep Maria Altarriba, ha expressat el seu desig que «aquesta corba es vagi rebaixant» amb les restriccions que ha acordat el consistori. «Ens hem volgut avançar i aplicar aquestes mesures que van més enllà del que demana la Generalitat», ha dit l'alcalde.

Malgrat l'elevat índex de risc de contagi de Puig-reig, l'alcalde va transmetre «un missatge de tranquil·litat i de total confiança en les autoritats sanitàries del nostre país per gestionar aquesta situació».

Ahir al migdia, l'artèria principal de Puig-reig, formada pel car-rer Llobregat i Major, oferia un aspecte força desert. Hi havia poca gent al carrer i establiments amb la persiana avall, alguns perquè dilluns fan festa setmanal.

Els veïns «sortim amb por al carrer», van explicar ahir a aquest diari Reme Espinosa, Carles Subirana i Maria Àngela Asensio al carrer Llobregat, on estaven comentant l'elevat índex de contagi que té el poble. «Ara sortim menys i anem de casa a la feina. Relacions socials zero, tot i que ja en fèiem poques», coincidien. És el mateix que fan altres persones com Àngel Velilla, que s'esperava pacient a la cua de Correus per recollir la correspondència. «He anat a comprar, he fet el volt i quan arribi a casa ja no sortiré més», va explicar.

«Aquesta situació l'estem vivint amb molta incertesa. Crec que la gent té por. He vist menys gent al carrer», detallava a aquest diari Josep Genescà, director de Ràdio Puig-reig i empresari.