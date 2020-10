La Policia Local va avisar la primera nit 6 persones per saltar-se el confinament

Els diumenges a la nit solen ser tranquils, a Manresa, pel que fa a seguretat ciutadana. L'últim, quan va entrar en vigor el toc de queda, no en va ser una excepció. Segons la Policia Local, a partir de 2/4 de 12 pràcticament no hi havia trànsit de vehicles ni de persones a la ciutat, i durant la nit es va cridar l'atenció a 6 persones que eren al carrer sense complir cap de les excepcions. A partir de 2/4 de 6 del matí, segons la mateixa Policia Local, ja es va tornar a observar moviment de persones i vehicles per anar a treballar.

Durant la primera nit del toc de queda no es va sancionar ningú. L'operatiu policial va fer tasques informatives als diversos controls que va establir als car-rers de Manresa. A partir d'ara, però, ja sancionarà qui es mogui sense una causa justificada. Les multes poden anar dels 300 als 6.000 euros.

La Policia Local ha anunciat que els controls del toc de queda es faran amb la màxima visibilitat als carrers, i amb patrulles per tota la ciutat.