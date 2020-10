Els restauradors demanen la reobertura immediata de 6.00 h a 21.00 h

El Gremi de Restauració de Barcelona ha demanat a la Generalitat la reobertura «immediata» dels locals i que es permeti el consum presencial en bars i restaurants entre les 06.00 i les 21.00 hores, ja que consideren que s'ha demostrat que el tancament d'establiments no redueix la pandèmia.

Segons un comunicat del gremi, ahir, després d'onze dies amb els bars i restaurants tancats s'ha comprovat la «falta d'efectivitat de la mesura», ja que els contagis continuen augmentant i, en canvi, la mesura dificulta la supervivència de les empreses. També han denunciat la discriminació que pateixen els bars i restaurants de Catalunya, perjudicats, en primer lloc, per la suspensió de l'activitat, cosa que no succeeix en cap altra territori de l'Estat espa-nyol, i també pel toc de queda, ja que a Catalunya comença a les 22.00 hores, una hora abans de la que ha fixat el Govern espanyol. Per als restauradors, tot plegat és «il·lògic».