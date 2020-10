Sis avis de la residència Sant Bernabé de Berga han ingressat a l'hospital

Sis usuaris de la residència Sant Bernabé de Berga afectats per la covid-19 han estat traslladats a l'Hospital Sant Bernabé de la mateixa ciutat en les últimes hores per l'agreujament de la seva situació. L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, que va comparèixer amb el regidor d'Afers Socials, Ivan Sánchez, ambdós de la CUP, va confirmar la xifra de 36 positius per coronavirus al centre assistencial, tal com havia avançat Regió7 aquest diumenge.

Els dos primers casos es van detectar dimarts passat. Montse Venturós va explicar que a partir d'aquests positius es van iniciar reunions entre l'Ajuntament i les autoritats sanitàries per establir els protocols a seguir. El primer moviment va ser la sectorització de l'interior del centre, amb la separació de tres zones diferenciades per evitar el contacte entre els infectats i els no infectats.

Venturós també va afegir que hi ha 12 treballadors del centre berguedà que han donat positiu per coronavirus en els resultats de les proves PCR que es van conèixer divendres passat. I va afirmar que existeix preocupació per la situació a la residència. La fotografia, «avui, en cap cas és bona, hi ha una situació de contagis que s'han produït en el decurs dels darrers dies». «És una situació excepcional d'acord amb el que ja fa set mesos que vivim arreu del món amb aquesta pandèmia», va afegir. L'Ajuntament ha estat fent proves per fer una contractació d'urgència de nou personal per tal de no deixar sense recursos assistencial el centre sociosanitari.

L'alcaldessa de Berga va assegurar, d'altra banda, que no s'ha apartat la directora de la residència per motius d'aquest brot de covid-19. A través de xarxes socials havia circulat diumenge que s'havia destituït la directora i que l'alcaldessa n'havia assumit les funcions. Venturós va indicar que ni ella estava al capdavant de la residència ni la directora va ser apartada: està de baixa des de la setmana passada». I l'administració del centre l'han assumit ara dues persones que ja formaven part de l'anterior equip de direcció. L'Hospital Sant Bernabé està, des de fa uns mesos, sota la direcció del departament de Salut, però la la residència és municipal i està vinculada a Treball i Afers Socials. De moment, hospital i residència comparteixen el nom.

El regidor d'Afers Socials, Ivan Sánchez, va fer una crida a la cor-responsabilitat i va assegurar que «el que està passant a la nostra residència i a la resta de residències de la comarca i dels Països Catalans no és res més que un reflex del que està passant a la societat i a peu de carrer. Incomplir les normes, el nombre de persones en una trobada, fer botellons... això té conseqüències i hem de ser responsables».

Venturós i Sánchez van voler remarcar la velocitat a la qual s'ha actuat en la realització d'un cribratge massiu a tots els usuaris i treballadors de la residència. El regidor d'Afers Socials va explicar que, en la primera onada de la pandèmia, per conèixer els resultats de la residència de les Germanetes es va tardar aproximadament un mes i, en canvi, ara els resultats de la Sant Bernabé s'han pogut saber en només tres dies.