Els taxis tenen permís per funcionar de nit però s'han quedat sense clients

«La situació és per arrencar a córrer». Més explícit no es pot ser. És el que va afirmar ahir a Regió7 un taxista que esperava algun client a l'estació d'autobusos de Manresa. Al migdia hi havia fins a set vehicles perquè algú hi pugés. Malgrat que es considera un servei essencial i per tant poden circular de nit durant el toc de queda, el sector ha quedat tocat. Si ningú no pot sortir de casa tampoc no hi ha demanda, i si bars, restaurants i discoteques estan tancats, igual. A les nits hi ha taxis de guàrdia per atendre la demanda, tot i que pot treballar tothom qui vol. Però les restriccions també afecten el servei diürn, es queixen.

A Manresa hi ha 45 taxis, i insisteixen que tots compleixen amb escreix les mesures de seguretat per garantir un viatge sense problemes: mampares, gel hidroalcohòlic, desinfeccions, mascaretes... Amb l'actual situació, però, «ara amb 10 n'hi hauria de sobres», diuen taxistes que s'esperen a l'estació d'autobusos. Expliquen que en alguns casos fan jornades de 12 hores, i que si la situació s'allarga s'hauran de plantejar què fer.

Els bars i restaurants animaven les nits, però ara estan tancats, igual que sales de sales de festa, un sector que aportava feina als taxistes sobretot els caps de setmana. «S'arrodonia la mesada, tot i que a vegades havies d'aguantar cada personatge...». I si de nit no hi ha mobilitat, no hi ha clients. De dia també ha baixat la feina. Els habituals viatges que feien, per exemple, a centres d'atenció primària, s'han acabat perquè les consultes són telefòniques.