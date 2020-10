Treuen les proves per covid-19 del CAP per evitar contactes

L'Ajuntament de Berga està treballant per derivar a l'Hotel d'Entitats les proves PCR que es realitzen al CAP Berguedà. La nova separació ha de servir per evitar que pacients amb símptomes de covid s'hagin de barrejar amb altres pacients de simptomatologia diversa.

L'olvanesa Judit Parra va denunciar a aquest diari que a la cua de l'ambulatori s'hi barrejava «gent que tenia visita, i persones que s'havien de fer PCR que estossegaven».

D'aquesta manera es pretén evitar, també, les aglomeracions i reduir les llargues cues que es produeixen diàriament a l'exterior del CAP. Així ho va explicar el regidor d'Afers Socials, Ivan Sánchez. «La cua es deu bàsicament al fet que hi va gent per afectacions quotidianes i molta gent que hi està anant per fer-se les PCR. La idea és poder passar gran part d'aquestes proves a un espai molt més ampli i alliberar l'ambulatori per poder atendre aquestes afectacions més quotidianes», va explicar. L'Hotel d'Entitats, ubicat al carrer del Mestre Pedret de la capital berguedana, ja acull enguany la campanya de vacunació de la grip.