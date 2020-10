Al bloc conflictiu de l'Ignasi Balcells ja no hi ha cap okupa

Al bloc de pisos del carrer d'Ignasi Balcells, 15 ja no hi ha okupes. Vuit dels nou joves que hi vivien en van marxar dilluns, tal com es van comprometre amb l'Ajuntament, i s'han instal·lat a l'alberg social que hi ha a la Llar Sant Joan de Déu. El novè jove, que ja no es va presentar a les reunions amb serveis socials i la intermediació de l'associació de dones Al Noor, ha desaparegut del mapa. Ahir també n'havien marxat els tres adults que quedaven a l'immoble.

El bloc del carrer d'Ignasi Balcells, situat molt a prop del Conservatori de Música, feia més d'un any que estava ocupat i hi havia greus problemes de convivència amb el veïnat de la zona per les baralles i aldarulls que s'hi generaven constantment.

Divendres de fa un parell de setmanes l'Ajuntament va donar 72 hores als seus inquilins per marxar-ne. El dilluns 19, a primera hora, exhaurit el termini, es va fer una concentració de suport als joves instal·lats a l'immoble que no va anar a més. Amb la intermediació de l'associació de dones Al Noor, vuit dels nou joves, alguns dels quals exmenors tutelats, es van reunir amb els serveis socials, que els van oferir alternatives a canvi que deixessin l'immoble, que és d'un particular i no té cèdula d'habitabilitat, la qual cosa, ha insistit sempre el consistori, representava un perill per als que hi vivien. Els joves van acceptar les propostes de l'Ajuntament, de manera que tindran cobertura de serveis socials i una alternativa d'habitatge i cobertura de les necessitats bàsiques. L'acord es revisarà cada tres mesos, de manera que es podran prorrogar els recursos en funció de l'evolució dels plans de treball. El tracte també preveia que desallotgessin l'edifici sense esperar que s'hagués de fer de manera forçada via jutjats. Com a màxim, l'havien de deixar abans-d'ahir, cosa que van fer, van confirmar fonts del consistori. Hi van quedar els tres adults, que ahir en van marxar. Un d'ells va acceptar l'oferta d'entrar en el circuit dels serveis socials i ahir s'hi va reunir. D'entrada, els altres dos no es van acollir a aquest oferiment.