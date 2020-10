Manresa i el Bages frenen l'escalada del risc de rebrot, que recula als 700 punts

Per segon dia consecutiu, els indicadors de la pandèmia van millorar ahir a Manresa i al Bages, tot i que es mantenen molt alts. Segons el departament de Salut, el risc de rebrot de la capital del Bages era aquest dimarts de 705,51 punts, 84 menys que diumenge, quan l'índex va marcar el rècord de tota la pandèmia a la ciutat (788,69). Quant al Bages, la reducció en dos dies ha estat de 28 punts i se situava ahir per sota dels 700 (693,37). En situació diametralment oposada hi havia el Moianès (2.508 ) i el Berguedà (2.328), que un dia més tenien les pitjors dades entre totes les comarques catalanes, molt per sobre de la xifra global de tot Catalunya: 887 punts.

La Generalitat sempre publica la dada del risc de rebrot amb un decalatge de quatre dies i, per tant, la d'ahir correspon en realitat a la del 23 d'octubre. Per calcular-la es va tenir en compte els nous contagis registrats entre els dies 17 i 23 d'aquest mes, sumats als positius detectats els set dies anteriors i, també, la velocitat de transmissió del virus (Rt).

Al Bages hi ha ara per ara almenys 839 persones amb capacitat per contagiar la covid-19, 394 de les quals a Manresa. I és que del 17 al 23 d'octubre a la comarca es van confirmar a través de PCR i tests d'antígens 502 nous casos, que cal sumar als 337 diagnosticats entre el 10 i el 16 d'octubre (en set dies en van aparèixer 165 més). La taxa de PCR positives es va situar en l'11,14 % i la velocitat de contagi en l'1,55 (dues centèsimes més que 24 hores abans). És a dir, cada 10 malalts de coronavirus del Bages estan transmetent la malaltia a unes 16 persones. A Manresa, la taxa de PCR positives era de l'11,49% i l'Rt, d'1,44 (dues dècimes menys que dilluns).



L'1% dels berguedans és positiu actiu

Dels 502 nous positius del Bages, 43 (el 9 %) cor-responen a persones que viuen en residències. Aquest percentatge, en canvi, es dispara fins al 39,22 % al Berguedà. En aquesta comarca, entre el 17 i el 23 d'octubre es van confirmar 334 nous casos (en els set dies anteriors en van ser 49), i d'aquests, 131 (1 de cada 4) van ser residents de geriàtrics. En total, al Berguedà hi ha un 1% dels 38.847 habitants (almenys 383 persones) que són positius i tenen capacitat per contagiar el virus. D'aquests, 137 viuen en residències (cal recordar que actualment hi ha dos brots importants en dos geriàtrics de Puig-reig). Amb tot, l'Rt de la comarca era ahir de 3,36 i el seu risc de rebrot, amb 2.328 punts, ja triplicava el pic màxim de la primera onada de la covid, entre el mesos de març i abril (702). A Berga, el risc de rebrot era de 1.698,9 punts i l'Rt, de 3,07.



68 positius en 7 dies al Moianès

Moià i comarca encadenen tres períodes de set dies amb un creixement exponencial dels contagis i això ha disparat el seu risc de rebrot. En 20 dies exactes ha passat d'una zona de risc baix (49,66) als 2.508. Si del 3 al 9 d'octubre es van diagnosticar 5 casos, del 10 al 16 en van ser 16 més i del 17 al 23, 68. En aquest darrer període es van fer 455 PCR i el 17% va donar positiu. La velocitat de transmissió a la comarca era ahir de 3,79.

Tampoc era bona aquest dimarts la dada del Solsonès, que tot i baixar 100 punts en dos dies encara es trobava als 1.007. L'Alt Urgell va baixar la mateixa quantitat de punts i se situava en els 979; la Cerdanya també va millorar i va recular fins als 637; i l'Anoia, en canvi, tot i tenir una taxa inferior, va mantenir l'escalada i ja era als 577 punts.