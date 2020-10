Un motorista que no sap per a qui són les voreres

Un lector es queixa de la situació generada pel propietari de la moto que es veu a la foto, que no deu saber per a qui són les voreres i d'ençà que té el carnet deixa la seva aparcada a la vorera del carrer de la Sèquia, a l'alçada del número 37, dificultant el pas dels vianants. Si no reacciona potser caldria que li retiressin el carnet...