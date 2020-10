Ampans premia la investigació sobre discapacitat intel·lectual

Ampans ha lliurat els vuitens premis d'investigació i d'innovació sobre discapacitat intel·lectual. L'acte es va dur a terme en format telemàtic a causa de la pandèmia.

Els dos primers guardons, dotats amb cinc mil euros cadascun, van ser per a un estudi que promou l'autodeterminació dels joves amb discapacitat intel·lectual i per al projecte d'una escola d'educació especial que afavoreix l'aprenentatge de les matèries curriculars dels seus alumnes amb trastorns de conducta. Va ser la vuitena edició del premi que es lliura cada dos anys.

«Autodeterminació en joves amb discapacitat intel·lectual: Les oportunitats com a motor de desenvolupament» és el treball de l'equip encapçalat per Cristina Mumbardó, que posa l'accent en la necessitat de facilitar als joves amb discapacitat intel·lectual espais i oportunitats que afavoreixin el seu desenvolupament.



Benestar emocional

El programa «L'Atenció Plena com a camí del Benestar Emocional» ha estat dissenyat per l'escola d'educació especial L'Estel-Can Bori de l'Hospitalet de Llobregat per atendre l'alumnat amb diversitat intel·lectual i trastorns de conducta.

Els altres dos premis de la categoria d'investigació van ser per a Vanesa Arija Domínguez i Patricia Navas, i a Sandra Llorente Gil i Patricia Navas.

El segon guardó sobre innovació va ser per a l'Associació Catalana Síndrome X Fràgil, Anna Minguella González. El jurat ha deixat desert el tercer premi d'innovació i ha fet fet una menció especial a José Manuel Portalo i Mercè García.

A l'acte, la doctora Mara Dierssen va explicar els resultats de la investigació que lidera al Centre de Regulació Genòmica de Barcelona, sobre l'impacte epidemiològic del Coronavirus en persones amb síndrome de Down.

També va tenir la intervenció del doctor Miguel Ángel Verdugo, que va parlar de la importància de les dades en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. El director d'Ampans, Toni Espinal, va ser l'encarregat de conduir l'acte, en el qual van intervenir els premiats, i el va cloure el president, Sebastià Catllà.