Arrenquen els primers cribratges massius a Manresa, que pretenen fer 500 proves cada dia

Els primers cribratges massius que es realitzaran a Manresa per identificar casos positius de covid asimptomàtics i trencar cadenes de transmissió han arrencat aquest dijous al matí, al Casal de les Escodines. Aquest és un dels sis barris on es duran a terme les proves, ja que són les zones on s'ha detectat una major concentració de covid: les Escodines, el Barri Antic, el Poble Nou, la Carretera de Santpedor, la Font dels Capellans i la Sagrada Família. Entre avui i el 6 de novembre s'hi farà un cribratge massiu amb la previsió de realitzar entre 2.500 i 3.000 proves, unes 500 cada dia.

Les proves es realitzaran a persones sense simptomatologia, amb una edat compresa entre els 15 i els 64 anys, que siguin veïns dels respectius barris esmentats i que no s'hagin fet cap PCR darrerament. Malgrat que és una prova totalment voluntària, es fa una crida a la participació del màxim de persones possible. La convocatòria s'ha fet via carta amb una bustiada al veïnat dels sis barris.



Primeres cues a les Escodines

La sala d'actes del Casal de les Escodines va quedar preparada, ahir, per acollir, entre avui i demà, matí i tarda, les dues primeres jornades dels cribratges massius que es faran en sis barris de Manresa on s'ha vist que hi havia un elevat nombre de PCR positives. Aquest dijous a les 9 del matí ja hi havia diverses persones fent cua a l'entrada de les instal·lacions per sotmetre's a la prova PCR.

La sala d'actes del Casal de les Escodines a punt per al cribratge, ahir | G.C.

La previsió és que les conclusions dels resultats es comuniquin de cara a la segona setmana de novembre. El departament de Salut, que ho organitza, ha fet una crida als ciutadans a participar-hi, tot i que anar-hi és voluntari, i gratuït. Això sí, cal tenir entre 15 i 64 anys.

Les proves al Casal de les Escodines es faran al veïnat de les Escodines i del Barri Antic, a qui s'ha convocat mitjançant una bustiada. Després, vindran el Poble Nou i Carretera Santpedor (3 i 4 de novembre, a l'Ateneu les Bases) i Font dels Capellans i Sagrada Família (5 i 6 de novembre, al Casal Cívic Font dels Capellans), que igualment han estat convocats per carta. La intenció és detectar possibles casos asimptomàtics per tal d'evitar que contagiïn altres persones aïllant-los a ells i als seus contactes directes fins que no siguin transmissors.

Un parell de minuts

A la sala d'actes del casal del carrer de Sant Bartomeu ahir havien disposat quatre taules separades per mampares, on es faran entre tres i quatre proves simultàniament. Tot el procés dura un parell de minuts. S'aconsella a la ciutadania que vagi a fer-se el cribratge a la zona que li correspon segons el barri on viu, però si algun ciutadà va a fer-se la en una altra zona, no hi haurà cap problema.

Per a la gestió de les cues al pati d'accés, va informar l'Ajuntament, que ha cedit els espais on es faran els cribratges, hi haurà quatre persones al matí i quatre més a la tarda (dues de l'Ajuntament i dos voluntaris de Creu Roja). A més, hi haurà un tècnic municipal que ho coordinarà. Ahir, havien col·locat tanques al pati per distribuir la gent, i a les voreres hi havia se-nyals de prohibit aparcar per reservar les places per al cribratge. Per accedir al casal s'ha habilitat un circuit d'entrada i un de sortida i a la recepció hi ha taules per als temes administratius (comprovació de targeta sanitària, registre...).

Les proves PCR s'analitzaran al laboratori de la Fundació Althaia, a l'Hospital Sant Joan de Déu, i en la seva realització als ciutadans hi participa personal dels centres d'atenció primària d'Althaia i de l'ICS. En concret, al matí hi haurà un infermer, dos tècnics auxiliars en cures d'infermeria i sis unitats d'atenció a la ciutadania (personal administratiu), i a la tarda, un infermer, tres tècnics auxiliars en cures d'infermeria i set unitats d'atenció a la ciutadania.



La prova del palet al nas

La PCR permet identificar les persones que estan patint una infecció per SARS-CoV-2, tant si en presenten símptomes com si són asimptomàtiques. Per realitzar-la cal una mostra de la mucosa, que es pot obtenir del nas i de la gola i que el professional sanitari extreu amb l'ajuda d'un bastonet.

Els dies, llocs i horaris que es faran els testos són els següents:

Barris de les Escodines i Barri Antic

Dies: 29 i 30 d'octubre

Horari: de 8:30 a 13:30h i de 15:00 a 20:00h

Lloc: Casal de les Escodines (C. Sant Bartomeu, 50)

Barris del Poble Nou i Carretera Santpedor

Dies: 3 i 4 de novembre

Horari: de 8:30 a 13:30h i de 15:00 a 20:00h

Lloc: Ateneu de les Bases ( C. Cintaires)

Barris de la Font dels Capellans i Sagrada Família

Dies: 5 i 6 de novembre

Horari: de 8:30 a 13:30h i de 15:00 a 20:00h

Lloc: Casal Cívic Font dels Capellans ( C. Granollers, s/n)