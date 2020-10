Demà es restableix el doble sentit de circulació a la via de Sant Ignasi de Manresa

Les obres d'urbanització de la via de Sant Ignasi (entre Vidal i Barraquer i plaça del Remei), plaça del Remei i avinguda Bertrand i Serra continuen avançant i ja encaren la recta final. Així, demà divendres és restablirà el doble sentit de circulació a tot el llarg de la via de Sant Ignasi i avinguda Bertrand i Serra i també es podrà tornar a pujar i baixar pel carrer Joan XXIII al (tram entre carrer Mn. Jacint Verdaguer i via de Sant Ignasi), ja que entrarà en funcionament la rotonda situada davant de l'ermita del Remei.

L'avançament de les obres permetrà també restablir el sentit de circulació habitual al passatge de la Mesquita, que recuperarà el sentit de carrer Bisbe Comes a carrer Joan XXII. Els vehicles que circulin per carrer Bisbe Comes es desviaran per passatge de la Mesquita en direcció al carrer Joan XXIII per accedir a la via de Sant Ignasi.

Avui, la nova ordenació del trànsit entrarà en servei a mig matí. Prèviament, de 7 a 8.30 aproximadament, amb motiu dels treballs de senyalització horitzontal (pintura) necessaris per a la posada en marxa del doble sentit, es tallarà al trànsit de vehicles la via de Sant Ignasi entres el carrers Bisbe Comes i Vidal i Barraquer.

A causa de les obres, a partir de demà es mantindrà únicament el desviament per als vehicles que circulin per carrer Remei de Dalt, que es desviaran per carrer Reparadores en direcció a carrer Mn. Jacint Verdaguer. Igualment, el carrer Remei de Baix continuarà amb regulació com a "cul de sac" amb accés i sortida des de via de Sant Ignasi núm. 47.

La primera fase de les obres a l'entorn de la via de Sant Ignasi, plaça del Remei i avinguda Bertrand i Serra es va iniciar el setembre del 2019 i van afectar la banda dels carrers situada a tocar la Fàbrica Nova, treballs que no van causar afectacions importants a la mobilitat de vehicles i es mantenir els dos carrils de circulació. La prohibició de l'estacionament a tot l'àmbit de les obres va ser compensat per l'Ajuntament en habilitar un solar (entre la Fàbrica Nova i l'actual aparcament de la piscina) com a pàrquing dissuasori provisional i gratuït, amb un total de 86 places.

La segona fase d'obres va arrencar el juny passat i continua actualment en marxa. Aquests treballs estan afectant el costat oposat a la Fàbrica Nova de la via de Sant Ignasi, i la plaça del Remei. Aquestes actuacions sí que han provocat restriccions de trànsit, i durant uns mesos s'ha permès només un sentit de circulació de vehicles.

En aquesta segona fase s'estan executant nous espais de vianants, guanyant una vorera arbrada que tindrà una amplada de 3,8 metres. També s'està reformant substancialment la plaça del Remei, amb 2.500 metres quadrats d'espai per a vianants. En l'àmbit d'instal·lacions, s'està treballant en la continuació i millora de les xarxes de clavegueram, aigua potable, enllumenat, telecomunicacions i reg.

Les properes setmanes, ja amb el trànsit gairebé normalitzat del tot, continuaran els treballs, centrats a la plaça del Remei i les voreres properes (a la contrària de la Fàbrica Nova). És previst que l'obra finalitzi completament abans d'acabar el primer trimestre de 2021.



Una actuació urbanística de rellevància

Les obres d'urbanització de la via de Sant Ignasi (entre Vidal i Barraquer i plaça del Remei), plaça del Remei i avinguda Bertrand i Serra, un cop acabades, representaran la transformació de 13.000 metres quadrats d'espai públic i donen continuïtat a les intervencions que ja s'han dut a terme al tram sud de la via de Sant Ignasi (entre el passeig del Riu i les piscines municipals) i al carrer Vidal i Barraquer. Es tracta de l'actuació urbanística més rellevant dels darrers anys, té un cost total de 3.329.316 euros, que transformarà completament aquesta important entrada de la ciutat, millorant notablement la mobilitat i la qualitat de l'espai públic, amb voreres amples i arbrades des del passeig de Riu fins a la carretera del Pont de Vilomara.