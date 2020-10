L'Ajuntament renova les obsoletes xarxes de serveis del carrer del Balç

L'Ajuntament de Manresa iniciarà dilluns els treballs de millora de la urbanització del carrer del Balç, una de les joies del patrimoni turístic i històric de la ciutat, ubicat al Centre Històric.

La intervenció que durà a terme té un doble objectiu: la renovació de les xarxes de serveis existents (clavegueram, aigua, electricitat i telecomunicacions), actualment obsoletes; i la millora de l'accessibilitat del carrer i la renovació del paviment.

L'actuació preveu la retirada del paviment existent, l'excavació i construcció d'una nova esplanada, la renovació de les xarxes de serveis i, finalment, la construcció d'un nou paviment, fet amb pedra de la Sénia i còdol de riu sobre llit de morter.

La superfície a urbanitzar és de 479,31 m2, i el cost previst de les obres és de 359.273 euros (IVA inclòs), dels quals 210.813 euros són aportats per l'Ajuntament i 148.461 euros pels Fons europeus FEDER. Les obres tenen una durada prevista d'uns cinc mesos.

Aquesta actuació estava prevista al pressupost d'enguany. Les obres que es van fer al carrer del Balç el van convertir en un atractiu turístic de la ciutat però quedava pendent millorar el vial medieval pròpiament dit, el que uneix el centre d'interpretació de la Manresa del segle XIV amb el carrer dels Arcs de Santa Llúcia, que hi va a parar des del carrer de Sobrerroca. És la part que preveu el pressupost d'enguany.

El carrer del Balç és un passatge de traçat irregular i sinuós, amb trams esglaonats adaptats a la topografia existent i amb la presència de nombrosos trams coberts. Aquesta última característica, generada per la presència de nombrosos porxos construïts entre les cases d'ambdós costats del carrer –i que servien per aprofitar l'escàs espai que hi havia a l'interior de la ciutat emmurallada-, el converteix en un carrer medieval gairebé únic a Catalunya.

L'any 1987 es va fer l'última intervenció de reforma d'aquest vial medieval, que va servir per canviar part del paviment, les portes que el tanquen i l'enllumenat públic. Pel que fa al Centre d'Interpretació, les obres de construcció van finalitzar l'any 2011.