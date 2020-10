La Politènica a Manresa posa en marxa les aules amb càmeres

La Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa ha posat en marxa les 13 aules en les quals disposa de càmeres i de sistemes d'àudio perquè els estudiants puguin seguir la formació tant a la mateixa classe presencialment com de forma remota. És el que en diuen aules híbrides.

La UPC a Manresa les va instal·lar en previsió que hi hagués restriccions a causa de la pandèmia (vegeu Regió7 del 9 de setembre) i ser el màxim de flexibles per adaptar la docència a les actuals circumstàncies.

Amb les aules híbrides les classes es poden seguir de forma totalment presencial, totalment remota a través de viodeconferència o bé amb una part dels estudiants a l'aula i una altra en línia a la vegada.

Aquestes aules estan equipades amb una càmera robotitzada, un micròfon i una taula de so, a més a més de l'ordinador, els altaveus i el projector de què ja disposaven. El professorat pot controlar el que es projecta tant per als alumnes que hi ha a la classe com per als que la segueixen en línia. Les càmeres tenen diferents enquadraments i el docent pot triar què vol mostrar.

A més a més, les classes que es fan per videoconferència es poden enregistrar i, d'aquesta forma, deixar-les a disposició dels estudiants que les necessitin. Això, segons la Politècnica de Catalunya a Manresa, facilita el seguiment dels estudis davant la gran varietat de casuístiques que es viu a causa de l'emergència sanitària.

Segons la UPC a Manresa, l'organització docent s'ha hagut d'adaptar a les necessitats que ha generat la pandèmia, i aquesta modalitat de les càmeres a les aules permet que els estudiants «puguin seguir les classes amb normalitat independentment del grau de confinament en el qual es trobin».

Actualment a les universitats d'arreu de Catalunya s'ha limitat al màxim la docència presencial, mesura que en principi s'hauria d'acabar aquest mes. La mesura es va prendre per reduir al màxim la mobilitat dels estudiants. Les classes pràctiques, com les que requereixen l'ús de laboratoris, es continuen fent als centres.