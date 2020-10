Professionals sanitaris es manifesten a Manresa per reivindicar millores laborals

Un centenar llarg de professionals del sector sanitari de les comarques centrals s'han manifestat aquest dijous pels carrers de Manresa per reivindicar millores laborals. Es regeixen pel conveni del transport i demanen que se'ls reconegui com a sanitaris i no transportistes. "Transport sanitari, equiparació amb el SEM. Mateixa feina, mateixes condicions". Sota aquest lema, Acció Sindical del Bages ha convocat la manifestació, que ha sortit a les 11.30 h del Centre Hospitalari i ha recorregut el carrer Sant Josep i el passeig fins arribar a la delegació de Salut a Manresa, a la muralla del Carme.

La convocatòria ha partit dels treballadors de la secció que Acció Sindical té constituïda a l'empresa Transport Sanitari de Catalunya (TSC), que han decidit mobilitzar-se contra una situació de la qual afirmen estar "farts". Estan en vaga indefinida des de principis de mes i fan serveis mínims.

En un comunicat de premsa fet públic dimarts, el sindicat afirmava que el detonant ha estat l'anunci d'una retallada salarial sumat "a una llarga llista de denúncies: entre elles, l'abús dels contractes de pràctiques - que comporten que el primer any es cobri un 60% del sou i el segon un 75% del sou, sense garantia de ser contractat en finalitzar aquest període -; unes formacions fora de l'horari laboral, que han de pagar de la seva butxaca així com portar el seu propi material; les hores de presència - que impliquen jornades laborals de dotze hores sense possibilitat de negar – s'hi i que les hores extres es paguin com a normals -; infravaloració de la categoria professional, que haurien de ser de Tècnics Sanitaris i Tècnics d'Emergències Sanitàries; o l'estat tècnic dels vehicles i la manca d'un lloc adequat on aparcar-los".

La manifestació d'avui s'emmarca en un cicle de mobilitzacions en el transport sanitari inciat el passat 9 d'octubre. Des de la secció sindical afirmen que «els grans sindicats no ens representen, i sempre han tancat acords amb la patronal que no ens afavorien; aquest cop hem dit prou».