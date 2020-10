Suspeses les fires Cuida't i Ecoviure que s'havien de fer el 7 i 8 de novembre

Davant la prohibició de celebrar fires i congressos dictada pel govern de la Generalitat per contenir l'epidèmia de Covid19, Fira de Manresa s'ha vist obligada a suspendre les fires Cuida't i Ecoviure, que s'havien de celebrar de manera presencial els dies 7 i 8 de novembre. Malgrat tot, Ecoviure mantindrà una part de la seva activitat en format telemàtic, ja que la fira ja s'havia preparat per fer front a les recomanacions sanitàries.

Concretament, Ecoviure mantindrà al Fòrum de l'Energia, que es farà el divendres 6 de novembre per videoconferència. Aquesta jornada professional sobre les energies renovables es dedicarà aquest any a l'energia solar fotovoltaica i comptarà amb l'exposició de casos pràctics tant en edificis públics com particulars.

D'altra banda, també es mantindran algunes activitats en format on line, com una jornada sobre cobertes verdes organitzada conjuntament amb l'Escola Agrària de Manresa i que es farà el dijous 5 de novembre, o el treball amb alumnes de segon d'ESO de l'institut Lluís de Peguera, que dediquen el projecte d'aquest curs a la sostenibilitat ambiental.



Referent en sostenibilitat



Ecoviure arribava enguany a la seva 22ena edició, consolidada com a fira de referència a l'hora de mostrar productes sostenibles i de donar a conèixer hàbits i accions que la ciutadania pot portar a terme per tenir cura del medi ambient. Per aquest motiu, la fira ha apostat sempre per combinar la part expositiva amb un programa d'activitats divulgatives. Des de Fira de Manresa es treballa per reprendre Ecoviure en format presencial tan aviat com sigui possible.