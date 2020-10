La Via de Sant Ignasi recupera els dos sentits de circulació després d'un any

La Via de Sant Ignasi de Manresa recuperarà avui al migdia els dos sentits de circulació després d'un any i un mes d'obres. D'aquesta forma es posarà en marxa una ruta paral·lela a la car-retera de Vic que connectarà directament l'entrada sud de la ciutat, la del Pont Vell, amb el Pont de Ferro, al nord. A l'inrevés, es podrà anar a la sortida sud per la carretera del Pont de Vilomara.

Les obres, però, continuen. Fins ara la Via de Sant Ignasi s'ha anat obrint al trànsit per trams en funció dels treballs que s'hi anaven fent. De la carretera del Pont de Vilomara ja es podia recórrer tota l'avinguda de Bertrand i Serra i la Via de Sant Ignasi fins a la rotonda de Sant Marc, a la sortida de la ciutat. En sentit entrada a Manresa, però, no era possible fer el mateix recorregut. Ara es restableixen els dos sentits amb l'única excepció que els vehicles que circulin pel Bisbe Comas hauran de passar pel passatge de la Mesquita –que recupera el sentit de circulació habitual– per anar a la Via de Sant Ignasi en direcció sud. També es podrà tornar a pujar i baixar pel carrer Joan XXIII i es posarà en marxa la nova rotonda del Remei.

La nova ordenació del trànsit entrarà en servei a mig matí. Abans, a partir de les 7 i fins a 2/4 de 9, es tallarà el trànsit per fer treballs de senyalització.

La primera fase de les obres a la Via de Sant Ignasi, entre Vidal i Barraquer –davant de les piscines– i la carretera del Pont de Vilomara, es va iniciar el setembre de l'any passat. Va afectar la banda de la vorera que dona a la Fàbrica Nova, i no va causar afectacions importants en el trànsit. Els treballs van entrar dins el recinte de la Fàbrica Nova per poder fer un enllaç directe entre l'avinguda de Bertrand i Serra i el carrer de Sant Joan d'en Coll i evitar maniobres.

La segona fase es va iniciar el juny passat a l'altra banda, la que afecta directament els habitatges al llarg de l'avinguda i la Via de Sant Ignasi, i també la plaça del Remei, que es convertirà en una zona de vianants, així com la rotonda. Aquests treballs sí que han causat restriccions en el trànsit, i durant tot aquest temps només hi ha hagut un sentit de circulació.

Les obres continuen, però ara se centren en els nous espais de vianants. S'està reformant la plaça del Remei, que fins ara s'utilitzava d'aparcament, i s'està fent la vorera arbrada. També s'actua en la millora de les xarxes de clavegueram, aigua potable, enllumenat, telecomunicacions i reg.

És previst que tot el projecte estigui completament enllestit el primer trimestre de l'any vinent. Les obres, una de les més importants dels darrers anys, tenen un pressupost de 3,3 milions d'euros.