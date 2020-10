El confinament al municipi buida el comerç dels polígons de l'entorn de Manresa

El confinament municipal de cap de setmana va buidar ahir els comerços dels polígons de l'entorn de Manresa. Al polígon comercial de Sant Isidre de Sant Fruitós de Bages, a l'entorn de la carretera de Berga, hi havia molt poca activitat i es concentrava principalment a les botigues d'alimentació, on l'afluència també era menor que la d'un divendres convencional.

«No ha entrat ningú en tot el matí», explicava Lluïsa Blasco, de la botiga El Gigante del Colchón, ahir a primera hora de la tarda, amb la botiga buida. L'habitual, explica, és que «hagués vingut algú, ja fos per comprar algun coixí o demanar pressupost, però avui ni això». Tampoc era optimista de cara a les següents hores perquè «tampoc es veu gent pel polígon» ni confiava que, amb el confinament per municipis, la gent s'hi desplacés expressament.

L'escena es repetia a GAP Sofàs, on a primera hora de la tarda tampoc hi havia clientela. Puri Sánchez atribuïa la situació al confinament local, perquè «aquí és un lloc molt de pas. Ve molta gent de Barcelona, Berga, Puigcerdà, Solsona», i ara no poden sortir del municipi. També explicava que les vendes perdudes no es recuperaran. «És com quan un festiu s'escau en dissabte, que no repercuteix en la caixa d'entre setmana», sentenciava.

Laura Trullàs, de Merkal Calçats, on sí que hi havia alguns clients a primera hora de la tarda, explicava que el matí havia estat «fluix» i també posava de manifest que depenen de clients procedents de diferents poblacions de la comarca. Gairebé al costat hi ha la botiga de joguines Drim, on a primera hora de la tarda hi havia alguns clients. Des de la botiga explicaven que el divendres havia estat una mica més fluix que altres setmanes. Al mateix polígon, però a l'altre costat de carretera, es concentren diverses botigues d'alimentació. I en aquestes és on hi havia més activitat, malgrat que també era molt menor que la d'un divendres habitual. Un dels termòmetres és l'aparcament del centre comercial Carrefour, que ahir estava més buit que la majoria de divendres.

A Casa Tió, una de les botigues d'alimentació del polígon, la clientela hi entrava amb comptagotes. Anna Maria Rodríguez assegurava que «un divendres normal ara la botiga estaria plena de gent». Ho atribuïa al tancament perimetral dels municipis, perquè «aquí ve a comprar gent de tot arreu: de tota la comarca, també de Berga i alguns de més lluny, que quan venen ho aprofiten per fer una compra important». I es queixava del fet que la gent no pugui sortir del municipi però que els polígons comercials continuïn oberts.

A l'establiment Garoina, situat al mateix polígon, la situació era similar. A la botiga hi havia poca clientela quan en un divendres convencional hauria de ser un no parar d'activitat. Des de la botiga explicaven que al migdia l'activitat s'havia animat una mica, però que havia estat molt menor que la de les altres setmanes. A mitja tarda estaven a l'expectativa de què passaria més tard, quan pleguessin els treballadors d'empreses de la zona. Afegien que la tranquil·litat d'ahir contrastava amb l'augment d'activitat que van tenir dijous a la tarda després que s'anunciés el confinament perimetral dels municipis que s'allargarà fins a la matinada de dilluns.