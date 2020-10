El govern participa en una campanya contra la qual va votar fa dos anys

A la plaça de Crist Rei de Manresa hi ha dos grans i cridaners contenidors de color rosa per promoure el reciclatge de vidre i al mateix temps fomentar la sensibilització contra el càncer de mama. És una iniciativa d'Ecovidrio, i part del que es recicla es convertirà en una donació econòmica a una entitat que lluita contra el càncer. Aquest any, la Fundació Sandra Ibarra.

Es dona el cas que la campanya «Recicla vidre per elles» va passar pel ple municipal de l'Ajuntament de Manresa el febrer del 2018, i el llavors equip de govern, format com ara per Esquerra i Junts, hi va votar en contra amb l'argument que era més partidari de dur a terme iniciatives d'aquest tipus amb entitats locals. També hi van votar en contra els tres regidors de la CUP i el de Democràcia Municipal. Els tres regidors del PSC i el regidor no adscrit Miquel Davins es van abstenir i tan sols hi van votar a favor els dos de Ciutadans. En total, 19 vots en contra, 4 abstencions i 2 a favor.

Va ser el Grup Municipal de Ciutadans qui va presentar la proposició per sumar-se a la campa-nya. «És simple», va defensar el president i portaveu de Cs, Andrés Rojo. La iniciativa «uneix reciclatge amb el Dia Mundial Contra el Càncer de Mama. Ens consta que l'Ajuntament ja ha format part d'altres campanyes però és una oportunitat per aportar diners a la investigació».

Pel PSC, Felip González va afirmar que «no podem votar en contra de res que serveixi per lluitar contra el càncer de mama», però va fer notar que era més partidari de fer campanyes amb entitats del territori. Per això es va abstenir.

La CUP també ho va rebutjar perquè «és una proposta amb poc pa i molt circ» i perquè la «lluita contra el càncer no es fa posant contenidors al carrer uns dies puntuals». Va reclamar una atenció sanitària de qualitat i sense exclusions.

Per part de l'equip de govern el regidor de Medi Ambient Jordi Serracanta va anunciar el vot en contra de l'equip de govern, però va demanar que «el nostre vot no s'interpreti que estem en contra de la campanya, però entenem que aquestes iniciatives han d'estar relacionades amb el teixit local perquè la ciutat s'hi senti implicada i propera, sigui en l'àmbit que sigui». En aquest cas és Ecovidrio «qui decideix on va a parar la subvenció i dona poc marge».

Es va tombar, doncs, la proposta de Ciutadans, però dos anys després Manresa ha tingut contenidors de color rosa. S'hi estaran unes setmens. Ecovidrio, que és qui s'encarrega de la gestió del reciclatge de vidre a Espanya, n'ha instal·lat 370 a 140 ciutats.