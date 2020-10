L'expansió del virus frena a Manresa mentre al Berguedà segueix desbocada

La situació epidemiològica del Berguedà no millora. Aquest divendres, el risc de rebrot de la comarca era de 2.355 punts, 150 més que dijous, i es va mantenir un dia més com el territori de tot Catalunya amb la pitjor dada. Entre el 20 i el 26 d'octubre, període que s'ha utilitzat per calcular la taxa vigent ahir, es van detectar a la comarca 365 casos, mentre que en els set dies anteriors en van ser 101. D'aquesta manera, ara per ara hi ha diagnosticats 466 berguedans positius i amb capacitat de transmetre la malaltia. A més, la velocitat de contagi (Rt) era ahir de 2,82, la segona més alta del país, i això significa que cada 10 malalts de covid-19 estan transmetent el virus a 28 persones de mitjana. Manresa i el Bages, en canvi, han anat millorant els seus indicadors en els darrers dies. Ahir, l'Rt a la capital era de 0,99, fet que indica que el virus ha començat a remetre a la ciutat tot i que molt lleugerament. Aquest indicador era d'1,13 al Bages, que tenia un risc de rebrot de 554.

Els cribratges que dijous es van començar a fer en sis barris de Manresa poden fer aflorar casos asimptomàtics de covid i segurament els indicadors epidemiològics ho notaran amb un nou ascens, però això s'hauria de produir a partir de mitjan la setmana vinent ja que Salut sempre publica les seves xifres a Dadescovid.cat amb quatre dies de retard, i les calcula a partir d'un període de set dies. Actualment, al Bages hi ha almenys 927 casos de covid actius i, d'aquests, 417 són de Manresa. Cardona (1.650,1), Castellgalí (1.562,22), Navàs (1537,14) i Balsareny (1.256,72) són alguns dels municipis bagencs amb el risc de rebrot més alt.



16 de 42 comarques superen els 1.000 punts

La dada global del Principat era ahir de 882, 30 punts més que dijous. En canvi, la velocitat de propagació, l'Rt, va continuar disminuint: ho va fer 5 centèsimes fins a l'1,29. Amb tot, a Catalunya, 16 de les 42 comarques tenien un risc de rebrot per sobre dels 1.000 punts. El Berguedà, com ja s'ha esmentat, lidera aquest rànquing, seguit del Moianès (1.680). Entre el 20 i 26 d'octubre s'hi van registrar 67 nous contagis, el doble que en els set dies anteriors (34). A més, l'Rt continua alta (2,11) i tot i que el risc de rebrot ha perdut 874 punts en tres dies, el territori continua tenint el segon pitjor indicador de Catalunya. Destaquen les dades de Moià (2.256,62) i Santa Maria d'Oló (2.915,45).

Dins del grup de comarques de l'àmbit de Regió7 que estan per sobre dels 1.000 punts també hi havia aquest divendres l'Alt Urgell (1.104), tot i que ha perdut uns 250 punts en tres dies. El Solsonès (630) i la Cerdanya (543) també segueixen un camí descendent, i el seu Rt era ahir d'1,22 i 1,02, respectivament.

Per contra, a l'Anoia, l'escalada ja s'allarga vuit dies. Aquest 30 d'octubre, el risc de rebrot era de 754 punts (90 més que dijous) i l'Rt d'1,58. Entre el 20 i el 26 d'octubre es van reportar 354 nous contagis, pels 222 dels set dies anteriors. En total, 576 en 14 dies. És a dir, a la comarca ara hi ha més de mig miler de persones amb capacitat de contagiar el virus.



Més de 14.000 morts

En el seu balanç diari, Salut va notificar ahir 5.413 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens a Catalunya, que eleva la xifra total de la pandèmia fins als 227.984. El 13,47% de les proves que es fan donen positiu. També es va informar de 34 morts més, que ja arriben a les 14.008, i 47 ingressats més (2.434 en total).