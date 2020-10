Les obres donen continuïtat a les fetes al tram sud

? Les obres a la Via de Sant Ignasi entre el Vidal i Barraquer i la carretera del Pont de Vilomara donen continuïtat a les que es van dur a terme temps enrere al tram sud de la mateixa via, en aquest cas entre les piscines i el passeig del Riu. D'aquesta forma hi ha una unitat des de la carretera del Pont de Vilomara fins a la rotonda de Sant Marc, tocant al Pont Vell. Segons l'opinió del regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament, David Aaaron López, s'ha dignificat una de les principals entrades i sortides de la ciutat.