Trenta mil euros per restaurar el quiosc de l'Arpa, atacat pels tèrmits

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat els treballs de restauració del quiosc modernista de l'Arpa, ubicat a la plaça Fius i Palà, amb l'objectiu de millorar el seu estat de conservació, força deteriorat a causa de l'atac dels tèrmits que han malmès la base de la seva estructura.

Els treballs, que tenen un pressupost de 31.173 euros (IVA inclòs), han començat amb la retirada dels elements de la instal·lació elèctrica. La setmana vinent, es desmuntarà i serà traslladat a un taller de fusteria que durant dos mesos executarà la restauració.

Amb l'actuació, es restaurarà la part superior del quiosc i tots els elements decoratius.

Es preveu també refer tota l'estructura interior de fusta, que queda dins el sòcol de pedra i que fa de base a la part aèria, molt afectada pels tèrmits.

Amb la intervenció es posaran els elements necessaris per evitar que l'aigua de la pluja hi entri i la pugui malmetre. També es refaran les parts planes, no decorades, que fan de marc de les finestres i es pintarà la forja de la teulada.