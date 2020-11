Els jutjats no poden tenir l'adreça 1-O fins que es facin canvis urbanístics

L'Ajuntament de Manresa va aprovar el març del 2019 que l'espai per on s'accedeix als jutjats es digués plaça de l'1 d'Octubre, però més d'un any i mig després la seva adreça postal continua sent carrer d'Arbonés, 29-39, i això és degut que el govern municipal encara no ha fet el canvi urbanístic que permetria la modificació.

Segons ha explicat l'Ajuntament, l'espai que va ser batejat com a plaça de l'1 d'Octubre no forma part del sistema viari de la ciutat, sinó que és l'espai lliure que hi ha a la parcel·la on hi ha els jutjats. Per poder fer efectiu el canvi d'adreça caldria que fos l'Ajuntament qui fes un canvi.

Per fer-ho, caldria definir com a plaça l'àrea situada sobre els jutjats, un espai entre els carrers Arbonés i els Llops, i que es donés el nom de plaça 1 d'Octubre també a l'espai. D'aquesta manera la plaça ja formaria part del sistema viari i es podria fer efectiu el canvi d'adreça.

Val a dir també que aquesta zona està dins l'àmbit de transformació d'Arbonés i l'espai públic actual tampoc és definitiu.

El govern municipal ha afirmat que l'objectiu era donar el nom d'1 d'Octubre a un espai de la ciutat, i es va considerar adient que fos aquell, l'espai per on s'accedeix als jutjats. Que també fos adreça postal dels jutjats «es va comentar com una possibilitat, no com l'objectiu principal». I quedava pendent de canvis urbanístics «que no han estat prioritaris». Insisteix que cal tenir en compte que l'espai superior no és definitiu.

L'aprovació del nou nom del nomenclàtor es va fer amb el vot en contra dels grups municipals del PSC i Ciutadans i l'abstenció de la CUP i el regidor Davins.

L'equip de govern de Convergència Democràtica i Esquerra Republicana –amb el suport de Democràcia Municipal– va aprovar en el ple de març la designació.

En aquella sessió plenària es va explicar que en el tràmit de fer efectiva la decisió de designar l'espai que dona accés als jutjats de Manresa com a plaça de l'1 d'Octubre, el govern municipal havia de «mirar si és viable que els jutjats puguin canviar la seva adreça actual per la de plaça de l'1 d'Octubre».

Això comportaria que tota la correspondència en comptes d'arribar amb l'adreça al carrer d'Arbonés, 29-39 ho fes a la plaça de l'1 d'Octubre.

Que sigui efectiva l'adreça postal 1-O depèn dels canvis urbanístics que l'Ajuntament encara no ha realitzat.