La pandèmia redueix l'afluència al cementiri de Manresa el dia de Tot Sants

La pandèmia i les restriccions dels últims dies han fet que aquest diumenge al matí, l'afluència al cementiri de Manresa fos més reduïda que en els anys anteriors. Això, però, no vol pas dir que les persones que habitualment, per aquestes dates van al recinte funerari s'hagin oblidat dels seus difunts. I és que malgrat el poc trànsit de persones, les flors lluïen en molts nínxols.

L'explicació és senzilla: les visites s'han avançat tal i com constatava Joan Grau, encarregat del cementiri de Manresa. Explica que el cap de setmana anterior a Tot Sants i també diversos dies de la setmana passada, l'afluència havia estat molt superior a l'habitual i això es traduïa en la baixada de públic d'aquest diumenge 1 de novembre. De fet, si cada any per Tot Sants és habitual veure a gairebé tots els carrers del cementiri persones amb esprais, draps i tot d'estris de neteja i rams de flors, avui aquesta imatge era gairebé excepcional. Un altre indicador: aquest matí hi havia una disponibilitat absoluta de les escales mòbils per netejar els nínxols que estan a més altura. De fet, en molts carrers n'hi havia que no utilitzava ningú. En un any habitual, aquestes escales són un dels elements més buscats de tot el recinte i fins i tot hi ha qui fa guàrdia tot esperant que una quedi lliure.

Un altre fet que posava de manifest l'anormalitat d'aquest any són els canvis que s'han fet en els accessos per evitar que les persones que entren es creuin amb les que surten del recinte. L'entrada es fa per la porta principal mentre que per sortir del recinte s'ha de fer per un dels dos laterals. A més, a cada porta i també a l'interior del cementiri hi havia informadors del CAE. A l'entrada principal, demanen que tothom es posi gel hidroalcohòlic, cosa que fa que en alguns moments molt puntuals es produeixin petites cues. I aquest canvi porta a fer noves descobertes del cementiri, expliquen l'Oriol Gasulla i la Iris Molina, que són dos dels informadors que hi ha a l'interior del recinte. «Hi ha persones que a l'entrar per una porta que no és l'habitual, es desorienten una mica i ens demanen on és un carrer o un altre», diu l'Oriol, mentre la Iris assegura que els canvis de ruta fa que hi hagi gent que «quedi sorpresa al veure alguna tomba o escultures que no han vist mai».