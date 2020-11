Engeguen una campanya de micromecenatge per restaurar l'escultura feminista destrossada a Manresa

Els impulsors del Monument del Futur, l'escultura feminista instal·lada a Manresa per condemnar les agressions sexuals i homenatjar el coratge de les dones, han engegat una campanya de micromecenatge per restaurar-la. L'obra, instal·lada a les portes dels jutjats de la capital del Bages, va patir un atac vandàlic dies després de ser inaugurada. La campanya ja ha recaptat 1.300 i l'objectiu és arribar als 5.757 que costa la reparació. En funció de l'aportació s'ofereixen obsequis entre els quals hi ha un curs d'art urbà en línia amb l'autora de l'obra, Aïda Gómez.

L'escultura constava d'un peu amb una inscripció i la figura d'una dona jove. Es va realitzar en el marc del MUR Manresa, un projecte de creació artística urbana organitzat per L'Antic de Manresa, l'Ajuntament de Manresa. Amb el suport del Comitè Feminista de Vaga es va instal·lar el passat 3 de març per commemorar el Dia Internacional de la Dona.