Queixes de veïns del Circumval·lació pels problemes que els genera Puigterrà

A priori, viure al costat d'un parc, com és el cas dels veïns dels habitatges que donen darrere al parc de Puigterrà, sembla que només hauria de comportar avantatges. No és així. Com explica Ramon Codina, com a secretari de la comunitat de veïns del número 58 del carrer de Circumval·lació, on hi ha vuit pisos, sovint els entren a robar –quatre cops els darrers dos mesos– aprofitant que les cases queden enganxades a la zona boscosa. Per resoldre-ho, demana que el parc quedi tancat al capvespre i que hi hagi més vigilància.

Per a Codina, fins que Puigterrà no tingui un bar i uns serveis on la gent pugui anar aprofitant la passejadeta i s'hi generi un bon ambient com ha passat amb el parc de l'Agulla, no abandonarà el desangelament que el caracteritza des de fa anys, malgrat els esforços d'algunes entitats perquè no sigui així a base de reforçar-ne la il·luminació via pressupost participatiu i fer-hi algunes activitats.

Explica que els problemes ja comencen a l'entrada per la banda del carrer de Circumval·lació, on no funcionen els fanals rodons que hi ha i on sovint hi ha colles que fan el botellón a la plataforma que queda en una banda i on deixen escampada la brutícia. Assegura que l'ambient que s'hi crea ja no convida a entrar-hi per anar fins al capdamunt fent un passeig. Afegeix a aquesta problemàtica els robatoris o intents de robatori que han de patir els veïns tot sovint per part dels lladres, que aprofiten la proximitat de les finestres de les cases al parc, i que no hi ha cap separació, per enfilar-se i entrar als habitatges. Assegura que no només s'hi han trobat els veïns, també ha passat al Casal de la Gent Gran i a la clínica veterinària que hi ha en aquest carrer.

Al seu entendre, tenint en compte que el parc de Puigterrà no és l'espai més transitat de la ciutat, al capvespre caldria tancar-lo com fan altres ciutats –posa d'exemple els Jardins de Can Castelló al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona– o, en el seu defecte, posar-hi vigilància per evitar «sorolls i aldarulls a la nit».