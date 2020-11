Càritas Catalunya impulsa una campanya per recaptar recursos pels més necessitats

"La pobresa també rebrota", aquest és el lema de la campanya que les deu Càritas amb seu a Catalunya han impulsat, entre les quals es troba Manresa, per fer front a la situació que pot esdevenir en les pròximes setmanes. El president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, ha advertit que "ja s'està detectant una nova arribada de persones als despatxos de l'entitat, i que cal estar preparats per afrontar la nova situació. "Moltes de les Càritas amb seu a Catalunya ja han exhaurit el pressupost que tenien previst per tot el 2020. Davant d'aquest context, apel·lem a la solidaritat de la ciutadania per continuar garantint les ajudes a les persones més vulnerables de la nostra societat", ha indicat Roig.

Càritas ha recordat que al maig van augmentar un 63 % les persones ateses pels serveis de primera resposta a Catalunya, passant de 63.300 persones a més de 103.000, i que aquest increment va obligar a destinar molts més recursos per cobrir necessitats bàsiques com l'alimentació o les despeses relacionades amb l'habitatge. "1 de cada 3 persones ateses per Càritas no havia necessitat mai la nostra ajuda. És una situació que ens recorda a la crisi de 2008, amb la diferència que aquesta ha afectat a tots els sectors econòmics sense excepció, també a l'economia submergida", ha destacat el president de Càritas Catalunya.

Actualment, 1 de cada 4 llars ateses per Càritas no disposa de cap ingrés, situant al 65,2 %, de les famílies per sota del llindar crític de la pobresa severa, segons ha explicat l'entitat. Això suposa que la meitat de les famílies tinguin dificultats per pagar el lloguer, la hipoteca o els subministraments. "La situació és insostenible. El 36% de les famílies han hagut de reduir les despeses d'alimentació, i un segon confinament pot ser letal per a moltes d'aquestes persones. No podem esperar ni un minut més a prendre mesures i mitigar l'impacte social de la covid-19", ha afirmat Roig.

La campanya, que estarà activa durant els mesos d'octubre i novembre, i els diners recaptats aniran destinats principalment a les ajudes directes per pagar lloguers, relloguers, factures o la compra d'aliments.