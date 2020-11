Comença la segona tanda de cribratges massius a Manresa

El Departament de Salut ha començat aquest dimarts al matí una segona tanda de cribratges massius de covid-19 amb la recollida de mostres PCR als barris del Poble Nou i Carretera Santpedor. La setmana passada es va posar en marxa aquest operatiu al Casal de les Escodines. Aleshores, a les Escodines i Barri Antic.



En aquesta ocasió, el cribratge es fa l'Ateneu de Les Bases, on des de primera hora ja hi havia cua de gent per fer-se la prova. A quarts de 10 del matí, per exemple, hi havia una trentena de persones que esperaven el seu torn, amb la gent guardant les distàncies tant a dins del recinte, on s'ha habilitat un recorregut amb tanques, com a l'exterior. Hi ha personal destinat per l'Ajuntament i voluntaris de Creu Roja Manresa gestionant les cues.

Les proves en aquest sector de la ciutat es continuaran fent aquest dimecres, i se'n farà una tercera tanda a la sala polivalent de la Font dels Capellans, aquest dijous i divendres per als veïns de la Sagrada Família i de la Font dels Capellans.

Recordem que aquest cribratge massiu de covid-19 és conseqüència de l'augment de casos positius detectats durant les darreres setmanes en els sis barris on es porten a terme.

L'objectiu dels cribratges és el de detectar el màxim de casos asimptomàtics possibles, tallar cadenes de transmissió, aïllar contactes i limitar l'expansió del virus. La intenció és realitzar 500 proves al dia. Al Casal de les Escodines el primer dia es va arribar a prop de 700.

El Departament de Salut va enviar cartes al veïnat d'aquests barris per tal d'informar-los dels cribratges i demanar-los que hi participin.