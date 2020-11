Manresa té 500 malalts diagnosticats amb la capacitat de contagi activa

En set dies, entre el 23 i el 29 d'octubre, a Manresa es van detectar 254 casos nous de covid-19, segons el departament de Salut. Si a aquesta xifra s'hi sumen els positius confirmats per PCR o test d'antígens els set dies anteriors, 237, s'obté que a la capital del Bages hi ha ara per ara almenys 491 malalts de coronavirus amb capacitat de transmetre la malaltia.

Al conjunt del Bages en són 1.047; a l'Anoia, 606; al Berguedà, 562; a l'Alt Urgell, 135; al Moianès, 125; a la Cerdanya, 111, i al Solsonès, 70.

Per ponderar les dades cal buscar altres referències i ho farem donant-les també en funció de cada mil habitants i en relació amb la mitjana catalana.

En el mateix període, a Catalunya es van diagnosticar 60.077 casos, el que dona 8 per cada mil habitants.

Encapçala la llista de comarques de l'àmbit de cobertura del diari el Berguedà amb 14,4 diagnosticats per cada mil habitants, seguit dels 9,4 del Moianès; els 7 de l'Alt Urgell; els 6,4 de la Cerdanya; els 5,8 del Bages, els 5,2 del Solsonès i els 5 de l'Anoia.

Fent el mateix exercici amb Manresa, el nombre de diagnosticats és de 6,1 per cada mil habitants, lleugerament superior als 5,8 de la comarca.

Aquesta lectura de les dades coincideix amb la del risc de rebrot que manté un dia més al Berguedà com la comarca catalana amb un pitjor índex: 1.817.

Però aquesta xifra també cal posar-la en el seu context. Al Berguedà el 29 d'octubre -el darrer amb dades de la web del departament de salut dadescovid.cat- va ser el tercer dia amb aquest índex a la baixa. La millora és encara més destacada si es té en compte que el dia 23 es va arribar a 2.526 punts de risc de rebrot. Així que la dada continua sent negativa però la tendència és positiva.

Pel que fa a la velocitat de propagació, és de 1,67, inferior als 2,10 del dia anterior i lluny dels 3,27 del dia 22.

De fet, totes les comarques de l'àmbit de cobertura del diari tenen un índex de rebrot a la baixa excepte el Bages, que com s'ha anat informant està empitjorant els registres.

El Bages fa quatre dies seguits que té el risc de rebrot a l'alça. Està per sota delpic màxim de 755 del dia 22, però el dia 26 es va estroncar el descens, que havia arribat a un mínim de 568, i en quatre dies s'ha posat a 613.

La velocitat de propagació es manté molt similar a la del dia anterior, 1,10 (l'anterior era d'1,08). Però cal tenir present que en el període del 16 al 22 va arribar a ser d'1,75.

Manresa també fa quatre dies que té el risc de rebrot a l'alça amb un comportament molt similar al del conjunt de la comarca. També està per sota del pic màxim del dia 22, quan va ser de 813 punts. Hi va haver un descens fins als 515 punts del dia 25, però a partir d'aquí fins al dia 29 ha anat cap amunt i ja és de 698.

La velocitat de propagació continua per sobre d'1, concretament 1,15. Cal tenir present que en el període del 16 al 22 va arribar a ser d'1,70.

Al Moianès hi ha una progressió positiva amb set dies seguits a la baixa del risc de rebrot que ha permès passar dels gairebé dos mil punts del dia 22 (1998) a 1.311 el dia 29.

La velocitat de transmissió és d'1,34, molt lluny dels 4,07 del 22 d'octubre. Hi ha 125 malalts de coronavirus amb capacitat de transmetre la malaltia.

A la Cerdanya, el risc de rebrot és de 550. Res a veure amb els 2.243 del 18 de setembre, però pel mig hi ha hagut repunts com els 1.069 del 21 d'octubre.

A l' Alt Urgell, el risc de rebrot és de 581, molt per sota dels 1.361 del 23 d'octubre. La velocitat de reproducció és de 0,88 clarament inferior als 1,92 del dia 22.

L' Anoia fa tres dies que va a la baixa. La darrera dada és de 660 punts i el dia 26 havia estat a 772.